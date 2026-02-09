Empleabilidad
Higuera la Real acogerá una formación técnica de mantenimiento industrial de la Diputación de Badajoz
Dará comienzo el próximo 9 de marzo y contará con 13 plazas disponibles, enmarcada en el proyecto FACER y financiada por el FSE+
La Diputación de Badajoz ha iniciado la difusión del curso 'Técnico de Mantenimiento Industrial', una acción formativa que se impartirá en la localidad de Higuera la Real y que dará comienzo el próximo 9 de marzo.
El curso cuenta con una duración total de 590 horas, de las cuales 40 horas corresponden a prácticas profesionales no laborales, y ofrece 13 plazas en esta edición. Su objetivo principal es mejorar la empleabilidad en el entorno rural mediante una formación técnica especializada y alineada con las necesidades actuales del tejido productivo.
El plazo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el próximo 3 de marzo, momento hasta el que estará disponible la recepción de la documentación necesaria para entrar en el curso.
Objetivos
Entre los objetivos específicos del curso destacan la búsqueda de capacitación del alumnado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo básico de sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos en equipos de producción automatizada de alto volumen. Su formación en la realización de pequeñas soldaduras y operaciones con máquinas y herramientas de control numérico.
También se tratará la sensibilización en los derechos fundamentales de la Unión Europea, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y el respeto y cuidado del medio ambiente, y la orientación al alumnado sobre el desarrollo de la acción formativa, resolviendo dudas e incidencias relacionadas con su impartición.
Inserción laboral
Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz refuerza su compromiso con la formación de calidad, la inserción laboral y el desarrollo económico y social del medio rural, apostando por acciones formativas adaptadas a sectores con alta demanda de empleo.
Para la recepción de la documentación necesaria para el curso, la Diputación de Badajoz tiene activo los siguientes números de teléfono, (610560587 / 610577315), donde los interesados pueden informarse sobre cómo cursar este itinerario formativo.
Esta formación se encuadra dentro del proyecto FACER (Formación, Actitudes y Competencias para la Empleabilidad Rural), desarrollado por el Servicio de Capacitación para el Empleo y Formación Profesional del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, y forma parte del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado