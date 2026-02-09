José Luis Lorido, presentador del Comba 2026: "Procuro romper el hielo antes de que suba el telón"

Si hay una voz que se ha convertido en seña de identidad del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) en 2026, esa es la de José Luis Lorido. Presente cada noche en el teatro como presentador en off, este veterano del Carnaval pacense vive la fiesta desde un ángulo distinto, pero sin abandonar nunca el escenario: "No estoy fuera de las tablas, estoy en las tablas y eso también me llena de orgullo y satisfacción", afirma.

La decisión de asumir este papel llega en un año atípico para su murga, Pa 4 Días. "Este año no íbamos a salir al teatro por diversos factores", explica. Aun así, no se ha desvinculado de la fiesta: "Al final sí saldremos a la calle, al principio íbamos a salir solamente con el artefacto, pero sí saldremos con una exigente lista de actuaciones prácticamente calcada a la de otros años".

Segunda ocasión presentando

Lorido compagina esta labor con otras responsabilidades, como su profesión como locutor de la cadena COPE o su cargo en la Hermandad de la Soledad. "Soy el secretario y ahora he tenido que compaginar todo: los ensayos de la murga, las labores de la secretaría… que me tienen Guti como loco, o mejor, yo lo tengo como loco a él", bromea.

No es la primera vez que asume esta función, algo que convierte la experiencia en especial: "Ya lo tuve hace 12 años y es un momento muy especial, porque ellos (los murgueros) también, cuando estamos ahí, saben que hay alguien conocido o que sabe lo que es estar ahí".

"Romper el hielo"

Más que presentar, Lorido entiende su papel como un ejercicio de animación previa. "Procuro que la gente, antes de que salga la murga, esté metida en la actuación, esté aplaudiendo, pegarle ese primer empujón, procuro romper el hielo antes de que se suba el telón". Lo define con una palabra: "No quiero solamente presentar, quiero animar un poquito".

Uno de los momentos más emotivos de esta edición ha sido el homenaje a Toni, en el que quiso dejar claro el origen del texto: "El texto es de Virginia Rodríguez, la trabajadora del ayuntamiento de prensa. Ella lo escribió y yo puse la voz con todo el sentimiento".

Nervios y dedicación

Vivir el concurso desde el micrófono también implica nervios, y no pocos. "Sé que los momentos de nervios conmigo los tienen más Andrea e Inés, los regidores, porque hay noches que no sabes si voy a llegar". Su profesión hace que la actualidad también se cruce con el Carnaval: "Llevamos toda la semana liados con las crecidas del río, con la gente de Gévora, y en el camino viejo de San Vicente". Lo que provoca que los regidores sufran algo más de lo común por saber si llega o no a tiempo.

Así, reconoce que, pese a su experiencia, el cosquilleo existe: "Un poquito de cosquilleo antes de cada actuación, porque esa presentación tiene que cumplir el papel de animación que yo quiero".

Lorido se muestra agradecido por la confianza recibida: "Muy agradecido porque los responsables del concurso han pensado que yo podía hacerlo de esta manera, que la experiencia de unos cuantos añitos podía valer para esto". Pero hay algo aún más importante: "Creo que lo más importante es que los compañeros se sientan bien presentados y cómodos".

Con más de un cuarto de siglo ligado al Carnaval, excomponente de La Caidita y actual miembro de Pa 4 Días, José Luis Lorido se ha ganado para muchos el título de "la voz del concurso". Y aunque no pise el escenario con su murga, sigue siendo parte esencial de lo que ocurre cada noche en el teatro: la emoción, los nervios y el primer aplauso.