La presidenta del TSJEx se reúne con padres del Gévora por el caso del entrenador de fútbol acusado de pornografía infantil

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha mantenido una reunión con un grupo de familias con hijos en las categorías inferiores del Gévora, club de fútbol al que estaba vinculado el entrenador de fútbol base detenido por pornografía infantil en Badajoz el pasado 22 de enero.

A preguntas de este diario, el TSJEx ha confirmado este encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes por la tarde en la pedanía. «A petición de algunas familias, la presidenta mantuvo una reunión con ellas, como se reúne con mucha gente que así se lo solicita», han explicado las mismas fuentes. En este caso, Tena decidió ser ella la que se desplazara en lugar de que los padres tuvieran que viajar a Cáceres, donde está la sede del TSJEx.

Las mismas fuentes no han dado detalles sobre el contenido de la reunión y se ha limitado a señalar únicamente que las familias trasladaron a Tena «su preocupación» y que esta contestó a las preguntas que pudo teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento judicial que sigue abierto. «Solo ha mantenido una reunión con ellos, no les ha dicho nada que no les pudiera contar», han insistido.

"Desconcierto"

Por su parte, la defensa del entrenador, en manos de Fernando Cumbres y Mario Manzanero, se ha mostrado «muy sorprendida» con este encuentro. «Es una anomalía jurídica de las que no nos constan antecedentes», ha señalado Cumbres, quien ha exigido explicaciones «tanto del contenido de la reunión como lo de los participantes» al considerar que podría «ser muy grave para la defensa de nuestro patrocinado».

El abogado - que ha recordado que «no existe nadie perjudicado» en Gévora por los presuntos hechos que se atribuyen a su cliente- ha asegurado que no tenía conocimiento del encuentro de la presidenta del TSJEx y las familias, que le ha causado «gran sorpresa y desconcierto», ha insistido.

El entrenador, muy conocido en la ciudad por su larga trayectoria en el fútbol base, es policía militar de la base aérea de Talavera la Real y está investigado por los presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil.

Fue detenido en una operación de la Guardia Civil de Cáceres en la barriada de Las 800, donde residía, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad, cuya titular, tras decretar su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, se inhibió en favor de su homólogo en Badajoz.

Noticias relacionadas

Por su condición de policía militar, ingresó en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco.