Condenado un matrimonio en Badajoz por agredir sexualmente durante años a dos de sus hijas: 30 años de prisión para el padre y 19 para la madre

Fueron agredidas sexualmente durante años por su padre y su madre, pese a ser conocedora de lo que sucedía, no hizo nada para impedirlo.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al matrimonio acusado de dos delitos continuados de agresión sexual a dos de sus tres hijas, que eran menores de edad cuando sucedieron los hechos. Al padre le ha impuesto 30 años de prisión (15 por cada delito) como autor y a la madre, 19 años (9 años y 6 meses por cada uno) en calidad de cómplice.

Ambos, de manera solidaria y conjunta, tendrán que indemnizar a cada una de las víctimas con 60.000 euros por los daños morales. Además, el tribunal le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con ellas durante 20 años, en el caso del progenitor, y por un periodo de 17 años y medio, en el de la progenitora. También les retira la patria potestad de la hija que es aún menor de edad (tiene 16 años actualmente).

El juicio por estos hechos, después de suspenderse en dos ocasiones, se celebró, a puerta cerrada, los días 20 y 21 de enero. La fiscalía solicitaba 30 años de prisión para el padre y 24 para la madre, petición a la que se adhirió la abogada Pilar Martos, que ejerce la acusación particular en representación de una de las hijas, ya mayor de edad. La Abogacía de Junta de Extremadura, bajo cuya tutela está la otra hija, todavía menor, pedía 33 años para cada uno de ellos.

Por su parte, las defensas, en manos de Arturo Magro, en el caso del padre -que insistió en su inocencia y en que las acusaciones eran una "confabulación" de sus hijas-, y de José María del Pozo, en el de la madre, solicitaban la absolución. Este último letrado pidió que a su representada se le aplicara la eximente completa de miedo insuperable, que el tribunal no ha tenido en cuenta.

Veracidad del testimonio de las víctimas

En su sentencia, el tribunal da por acreditado que el padre agredió sexualmente a sus dos hijas cuando tenían 12 y 13 años y concede veracidad al testimonio de estas y su hermana mayor, que durante el juicio narraron "el infierno" que había vivido en su casa por las agresiones sexuales de su progenitor, que su madre "tapaba".

La denuncia contra los progenitores se presentó en enero de 2023, después de que la menor de las tres hijas contase a una profesora y a una psicóloga de su instituto lo que ocurría y el centro lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía de Menores. A raíz de esta primera denuncia, otra de sus hermanas, ya mayor de edad, también acusó a su padre de haberla agredido sexualmente cuando contaba con 13 años, hechos que no denunció en su momento por temor.

El hombre y la mujer ya habían sido acusados por su otra hija, la mayor de las tres, por este mismo delito en 2006. El juicio se celebró en 2009 y tanto él como la madre fueron absueltos.

Recursos

La sentencia de la Audiencia Provincial no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx). Los defensas ya han anunciado que recurrirán.

Para el abogado de la madre, el tribunal condena al matrimonio al dar por válido todo el relato de las hijas, sin embargo, no se tienen en cuenta las agresiones y violaciones a la mujer, que también narraron las víctimas, alegando que el padre no se ha podido defender de estas acusaciones. "Así se ignora la tesis exculpatoria de la progenitora, que queda, una vez más, desamparada", señaló Del Pozo, quien mantiene que su representada es también una "víctima" del marido, al que no hacía frente por el "terror" que le tenía.

"Se le exige (a la madre) un heroísmo y no se aplica la perspectiva de género", sostuvo el letrado, que ya pidió durante el juicio que se realizara un informe para valorar que su defendida era una mujer maltratada, lo que justificaría su "inacción". El tribunal no admitió su petición.