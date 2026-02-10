Un ganadero de Talavera la Real pide ayuda urgente: "La finca está aislada y temo perder mis animales"

Ni medios, ni embarcaciones oficiales, ni respuesta de emergencia. Solo una barca prestada, vecinos colaborando y ganaderos jugándose la seguridad para salvar a sus animales. Así ha sido el rescate de un centenar de vacas atrapadas por la crecida del río Guadiana en una finca de Talavera la Real, en Badajoz; Una situación que, días después, continúa sin solucionarse.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando varios ganaderos de la localidad lograron liberar y alimentar alrededor de cien vacas que habían quedado aisladas por las inundaciones provocadas por las últimas borrascas. Tras intentar "sin éxito" activar los servicios públicos de emergencia, como el 112, Protección Civil, Bomberos o Guardia Civil, decidieron actuar por su cuenta. Un vecino cedió su embarcación a motor, lo que permitió a los ganaderos atravesar las zonas anegadas y acceder hasta la finca afectada. Gracias a esa ayuda ciudadana, los animales pudieron ser atendidos y puestos a salvo. "Utilizamos una barca de pesca, pero necesito una especial para este tipo de situaciones", reclama.

Una finca completamente aislada

El ganadero Juan Gómez explica a este diario que el problema no ha terminado. Su explotación permanece totalmente inaccesible debido al alto nivel del agua. Recuerda que en 2022 vivió una situación similar, aunque asegura que esta vez la crecida ha sido mucho mayor. El nivel del agua ha superado con creces el de aquella ocasión, dejando la finca completamente rodeada. En algunas zonas, "el agua alcanza hasta cuatro metros de altura", lo que impide cualquier acceso por tierra.

Daños materiales y temor por los animales

Además del aislamiento, Juan Gómez teme importantes daños materiales. Coches, semirremolques, maquinaria y herramientas han quedado sumergidos durante días, lo que podría provocar averías graves en frenos, rodamientos y otros elementos mecánicos. Sin embargo, su mayor preocupación es el estado del ganado. Cree que podría haber perdido al menos dos terneros: "La última vez que pude entrar no estaban por nigún lado". En la finca mantiene unas cien cabezas de ganado de carne, de raza limosina.

Petición de ayuda urgente

Aunque el sábado pudo acceder a la explotación gracias a la barca prestada y atender a los animales, el ganadero insiste en que necesita ayuda especializada. Reclama que organismos como Cruz Roja o la Confederación Hidrográfica del Guadiana faciliten una embarcación adecuada que le permita llegar a la finca al menos cada dos días.

Relata que algunos animales estaban tan asustados que apenas podían andar y que varias vacas están a punto de parir, por lo que requieren cuidados constantes.

Mientras tanto, la situación -asegura- sigue dependiendo, una vez más, de la "solidaridad ciudadana" ante la "ausencia de una respuesta institucional inmediata".