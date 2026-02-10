Nueva iniciativa
La parte alta del edificio del Mercado de Almendralejo se abre a los vecinos
El ayuntamiento la pone a disposición de colectivos y asociaciones para encuentros, reuniones o exposiciones
La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán, ha anunciado que ya está operativa la parte alta del renovado edificio del Mercado Municipal en la plaza de Abastos, un espacio que podrá ser utilizado por los vecinos de la ciudad y por sus asociaciones para realizar encuentros, reuniones y exposiciones de todo tipo. La primera ha sido por parte del sector vitivinícola.
En un vídeo publicado en las redes del consistorio, la concejala ha mostrado un amplio salón de actos con mobiliario nuevo, varios despachos habilitados para actividades lúdicas, de formación o encuentros de carácter social y comercial.
La idea del ayuntamiento de Almendralejo es dar vida a este edificio y seguir dinamizando la zona de la plaza de Abastos.
