Nueva iniciativa

La parte alta del edificio del Mercado de Almendralejo se abre a los vecinos

El ayuntamiento la pone a disposición de colectivos y asociaciones para encuentros, reuniones o exposiciones

Sala de conferencias en una de las habitaciones del edificio.

Sala de conferencias en una de las habitaciones del edificio. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán, ha anunciado que ya está operativa la parte alta del renovado edificio del Mercado Municipal en la plaza de Abastos, un espacio que podrá ser utilizado por los vecinos de la ciudad y por sus asociaciones para realizar encuentros, reuniones y exposiciones de todo tipo. La primera ha sido por parte del sector vitivinícola.

En un vídeo publicado en las redes del consistorio, la concejala ha mostrado un amplio salón de actos con mobiliario nuevo, varios despachos habilitados para actividades lúdicas, de formación o encuentros de carácter social y comercial.

La idea del ayuntamiento de Almendralejo es dar vida a este edificio y seguir dinamizando la zona de la plaza de Abastos.

El plan de CHG para dar solución a las inundaciones en Almendralejo asciende a 20 millones de euros

La parte alta del edificio del Mercado de Almendralejo se abre a los vecinos

Sale a información pública una planta de aglomerado asfáltico en Don Benito

El PSOE de Medellín pide actuaciones de carácter urgente en el río Ortiga

Prisión provisional por disparar a un Policía Local de Jerez de los Caballeros

Un ganadero de Talavera la Real pide ayuda urgente: "La finca está aislada y temo perder mis animales"

Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche

98 municipios de Badajoz recibirán 204.000 euros para impulsar el autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales

