Suceso

Prisión provisional por disparar a un Policía Local de Jerez de los Caballeros

El detenido está acusado de homicidio en grado de tentativa y atentado

Ocurrió el domingo en la pedanía de Brovales, tras una disputa familiar

El agente tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz con heridas en el rostro por el impacto de perdigones

El impacto de los perdigones en el vehículo de la Policía Local.

El impacto de los perdigones en el vehículo de la Policía Local. / GUARDIA CIVIL

Badajoz

El hombre detenido el domingo en Brovales, una pedanía de Jerez de los Caballeros, tras disparar con una escopeta de perdigones a un policía local irá a prisión. Así lo ha decidido la autoridad judicial, según acaban de informar la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia.

La Guardia Civil detuvo al vecino de Brovales, como presunto autor de la tentativa de homicidio a un agente de la Policía Local de Jerez de los Caballeros. El tribunal de esta localidad ha abierto diligencias por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, con arma de fuego, y atentado, por los que ha decretado su prisión provisional comunicada y sin fianza.

Ocurrió la tarde del pasado domingo cuando la Policía Local del municipio jerezano recibió el aviso de una vecina de la pedanía brovaleña, quien comunicaba que sus dos hijos mantenían una disputa violenta y acalorada en su domicilio. Una patrulla se trasladó al lugar del suceso y, una vez allí, los agentes fueron abordados en las inmediaciones de la vivienda por uno de los hermanos, que haciendo uso de una escopeta de su propiedad, realizó dos disparos directamente al parabrisas del vehículo oficial.

Disparos en la cara

Los impactos de perdigones llegaron a alcanzar el rostro de uno de los agentes, que tuvo que realizar maniobras evasivas de inmediato ante la urgencia de protegerse del asaltante. Para intentar evitar los impactos, llegó a colisionar con otros vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Como consecuencia de las heridas, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Fueron los propios familiares los que lograron que el agresor depusiera su actitud y dejara el arma en el suelo. En ese momento, el otro agente que resultó ileso, procedió a su detención inmediata.

Al lugar se trasladaron Guardias Civiles de la Compañía territorial de Jerez de los Caballeros, que se hicieron cargo del detenido trasladándolo a dependencias oficiales, donde el Equipo de Policía Judicial de Badajoz le instruyó diligencias como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio con arma de fuego, por el que fue puesto a disposición de la autoridad judicial del tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Jerez, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La prisión, solicitada por la Fiscalía, se acuerda al existir indicios razonados de la comisión de los delitos y al existir riesgo de reiteración de delitos y de fuga.

