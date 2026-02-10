El PSOE de Medellín pide actuaciones de carácter urgente en el río Ortiga

El PSOE de Medellín ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la adopción de actuaciones urgentes en el río Ortiga tras los daños registrados en explotaciones agrarias y caminos públicos durante los últimos episodios de lluvias.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Valentín Pozo, ha remitido una carta al presidente del organismo de cuenca, Samuel Moraleda, en la que traslada la preocupación del grupo municipal por las consecuencias de las recientes crecidas, que, según señalan, han vuelto a afectar a bienes públicos y privados en el entorno de la ribera. Desde el PSOE se reclama la realización de un estudio técnico del tramo comprendido entre Mengabril y Medellín con el objetivo de determinar las actuaciones necesarias para evitar nuevos daños y mejorar la seguridad de la población ante futuros episodios de lluvias intensas. Los socialistas consideran que la ausencia de intervenciones tras las inundaciones registradas en marzo de 2025 ha contribuido a agravar los desbordamientos producidos en los últimos días, coincidiendo con el tren de borrascas que ha afectado al país.

Caminos afectados

Asimismo, critican que algunos caminos públicos afectados por las inundaciones del pasado año continúen sin ser reparados.