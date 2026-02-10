Tarjetas Monedero para familias vulnerables con menores a su cargo que residan en Monesterio

El ayuntamiento de Monesterio acaba de abrir el plazo de solicitudes para que, las familias más vulnerables de la localidad, puedan acceder al Programa de Asistencia Materia Básica, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, popularmente conocido como, programa Tarjetas Monedero.

Se trata de una nueva convocatoria destinada a proporcionar a los núcleos familiares que tengan hijos o hijas a su cargo, acceder a ayudas en forma de alimentos y otra asistencia material básica, a través de la distribución de tarjetas canjeables en diferentes establecimientos comerciales.

Cada tarjeta, explica el Trabajador Social, José Julián Giraldo, “dependiendo del número de personas que integre la unidad familiar”, dispondrá de un saldo de entre “130 y 220 €, cuyo importe se podrá destinar a la compra de “productos de alimentación, higiene personal, higiene femenina menstrual y pañales infantiles”.

Requisitos

Para acceder a estas ayudas hay que formar parte de una unidad familiar, en la que conviva, al menos, un menor. Además, hay que residir en hogares cuyos ingresos, por unidad de consumo, sean inferiores al 40% de la renta mediana nacional. Obligatoriamente, “todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en Monesterio”.

Como ejemplos, se detalla, que tienen derecho a las Tarjetas Monedero, familias, integradas por un adulto y un menor, con límite de ingresos mensuales de 837 €. En caso de 2 menores y 1 adulto, la cifra se eleva hasta los 1.030 €. Para familias en las que convivan 2 adultos y 2 menores, el límite de ingresos está fijado en los 1.352 €. Según la progresión de ingresos y miembros que componen la unidad familiar, tendrán derecho, convivientes familiares integrados por 3 adultos y 3 menores, con límite de ingresos de 1.866 €.

Las familias interesadas podrán recoger las solicitudes en las oficinas del Servicio Social de Base, hasta el próximo día 19 de febrero. Este programa, de carácter plurirregional, en el que participan todas las comunidades autónomas del país, está coordinado por la Junta de Extremadura, en coordinación y cooperación con el ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales y Cruz Roja Española. El programa está diseñado para abordar la lucha contra la privación material, mediante la prestación de asistencia básica como alimentos y productos de higiene básica, entre otros.