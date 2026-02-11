Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luna Escobar, reina infantil del Carnaval 2026 de Don Benito

El jurado puso en valor la originalidad de la propuesta, así como la puesta ene scena y la presentación sobre el escenario calabazón

Entrega de premios de la gala del Carnaval 2026 de Don Benito.

Entrega de premios de la gala del Carnaval 2026 de Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

Luna Escobar se ha proclamado Reina Infantil del Carnaval de Don Benito 2026. La joven conquistó al jurado con una fantasía inspirada en Luna del Desierto, una propuesta que trasladó al público a la estética y la grandeza del Taj Mahal.

En este caso, el jurado valoró la originalidad, la puesta en escena y la presentación sobre el escenario, aspectos que destacaron en su desfile. La segunda posición fue para Emma Barjola, que también recibió el reconocimiento del público por su desparpajo y emoción durante su participación durante el certamen. La elección se celebró en una gala enmarcada en un amplio programa de actividades para celebrar el Carnaval de 2026 en la localidad dombenitense. Esta semana continúan las propuestas.

