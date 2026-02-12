36 artefactos toman las calles este domingo: "Somos parte esencial del Carnaval de Badajoz"

Son camiones, pero también son templos, tribus, palacios o mundos imaginarios. Los artefactos de Badajoz no son simples vehículos decorados: son una seña de identidad del Carnaval pacense, una Fiesta de Interés Turístico Internacional que presume de contar con un elemento único en España.

Un artefacto es un vehículo transformado en aquello que la imaginación sea capaz de crear, utilizando materiales variados y ligeros. Grandes estructuras que requieren meses de trabajo y que cada año forman parte imprescindible del paisaje carnavalero de la ciudad.

Este domingo desfilarán 36 artefactos, junto a las comparsas y los grupos de animación, convirtiendo el recorrido en un auténtico espectáculo para todos los públicos.

Meses de trabajo

Detrás de cada camión hay un grupo humano. En el caso del Arte-Facto, que desfilará en la posición número 28, son 19 miembros: un grupo de amigos de Badajoz, distintas familias con niños, unidos por la pasión carnavalera.

Mauricio Rodríguez es el vicepresidente de este artefacto que el pasado año debutó y se alzó con el primer premio del concurso con una espectacular propuesta inspirada en Venecia. No era su primera experiencia en el mundo carnavalero: fue fundador del artefacto Mascachapas durante diez años.

La preparación comienza mucho antes de que suenen los primeros compases del Carnaval. "La idea la concebimos antes del verano", explica Mauricio. En septiembre la retoman y a partir de octubre empiezan a reunirse todos los fines de semana. Desde enero, el trabajo se intensifica: sábados y domingos completos dedicados al montaje.

Este año su propuesta se titula 'Hijos del fuego'. Sobre el camión aparecerán una diosa y un chamán, dentro de una tribu ficticia cargada de simbolismo y colorido. Aunque mantendrá la esencia visual que les dio el triunfo el año pasado, Mauricio asegura que será "totalmente diferente".

Reivindicación: "Formamos parte del Carnaval"

Más allá de la creatividad, Mauricio aprovecha para lanzar una reivindicación. Considera que los artefactos deben contar más dentro del conjunto del Carnaval pacense. "Somos parte del Carnaval", subraya, y entiende que los premios no están valorados al mismo nivel que los de otros grupos, algo que, a su juicio, debería mejorarse.

Este año, además, se han generado ciertas discrepancias con la ubicación. Las comparsas quieren que durante la fiesta los artefactos dejen libre el lateral del teatro López de Ayala, en la calle Alonso de Celada. Los artefactos solicitaron al ayuntamiento trasladarse a la avenida de Europa, pero la petición no fue aceptada. "Lo hemos intentado, pero no tenemos otro sitio y al río no nos podemos ir, está fuera del centro", defiende Mauricio. "Todos hacemos Carnaval y la calle es de todos", añade.

Más oportunidades para verlos

El desfile del domingo no será la única ocasión para disfrutar de estos gigantes rodantes. El sábado de Carnaval se celebrará la tradicional ruta de artefactos desde La Granadilla hasta la avenida Saavedra Palmeiro, pasando por Santa Marina, en la que participarán alrededor de una veintena.

Además, el lunes de Carnaval volverán a convertirse en protagonistas al exponerse desde las 19.00 horas en la avenida de Entrepuentes. Permanecerán estacionados para que el público pueda contemplarlos con detalle e incluso acceder al interior de algunos de ellos.

Porque si algo define a los artefactos es precisamente eso: no solo desfilan, también crean comunidad, y en Badajoz, estos camiones se han convertido ya en una seña propia del Carnaval.