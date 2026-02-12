Clausura del carnaval de Monesterio
Carnaval de película en el colegio El Llano de Monesterio
El colorido desfile recorrió buena parte del casco urbano y llevó alegría a la residencia de mayores
Como en ediciones anteriores también participó la comunidad educativa de la Escuela Infantil Municipal
Un carnaval de película. La comunidad educativa de Monesterio eligió como disfraz común para su tradicional desfile, el vestuario de filmes infantiles. La vestimenta de los personajes favoritos de los más pequeños son una fuente inagotable de inspiración para el carnaval y, este año, la organización acertó de lleno. Niños y adultos, trabajaron en sus películas favoritas. Y como resultado, un colorido desfile de carnaval basado en éxitos de animación, recientes y pasados, en el que tampoco faltaron disfraces de obras clásicas de la gran pantalla.
Tras la decisión de retrasar el desfile debido al temporal, (estaba previsto para la apertura del carnaval municipal, el pasado viernes, 6 de febrero), el colegio de Infantil y Primaria El Llano, vivió una jornada donde, la rutina académica se transformó en una celebración colectiva, en la que participaron niños y niñas, madres, padres, abuelos y docentes.
En colaboración con la asociación de madres y padres, AMPA El Llano, la jornada comenzó con un desayuno compartido en el centro escolar. Tras la obligada concentración de disfraces, para que todos los niños y niñas pudieran recrearse viendo los disfraces de sus compañeros, se inició el desfile. Sobre las 12 del mediodía, la alegría del carnaval infantil inundó las calles del pueblo. En su recorrido, hicieron parada en la Plaza del Pueblo: Un pequeño descanso para los más pequeños, mientras que, los de mayor edad, se acercaron hasta las instalaciones de la residencia de mayores, para compartir su algarabía con los residentes del centro.
Guardería Infantil
Es habitual que este desfile integre a los niños y niñas más pequeños del pueblo. El alumnado de la guardería infantil municipal, (con edades de entre 0 y 2 años), acompañados de madres, padres y profes, se unió a la fiesta. Por un día, el centro modificó sus horarios, para adaptarse a la programación.
En su recorrido, el desfile infantil, que contó con el apoyo de la Policía Local, sacó a la calle a centenares de vecinos y vecinas, atraídos por el bullicio, la música y la alegría que transmiten los más pequeños. Con esta actividad, Monesterio cierra a lo grande, sus fiestas de un carnaval marcado por las inclemencias meteorológicas. El compromiso del centro educativo era, abrir la programación oficial y, aunque no pudo ser, el broche final ha sido todo un éxito de participación y originalidad.
