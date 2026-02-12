Sentencia de conformidad en la Audiencia Provincial
Condenado en Badajoz por agarrar a una niña de 4 años para realizarle tocamientos en plena calle
El tribunal impone al acusado un año de de prisión al aplicarle la eximente incompleta de anomalía psíquica y cumplirá la pena en un psiquiátrico, donde ya se encuentra internado actualmente
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre por agarrar a una niña de 4 años para intentar realizarle tocamientos de carácter sexual en plena calle, propósito que no llegó a conseguir.
El juicio por estos hechos, ocurridos en 2022, estaba previsto este jueves, pero un acuerdo entre la fiscalía y la defensa ha evitado su celebración y se ha dictado sentencia de conformidad.
El tribunal le ha impuesto un año de prisión por un delito de agresión sexual a menor, tras aplicarle la eximente incompleta de anomalía psíquica.
El procesado se encuentra interno actualmente en un psiquiátrico por la discapacidad que padece, donde cumplirá la pena a la que ha sido condenado.
El ministerio público solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y la defensa, la absolución.
Además, tendrá que indemnizar a la víctima, a través de sus tutores, con 2.000 euros por los daños morales y se le prohíbe acercarse a la víctima, su domicilio, centro de estudios o lugares que frecuente así como comunicarse con ella por un periodo de 5 años.
