Sentencia de conformidad en la Audiencia Provincial

Condenado en Badajoz por agarrar a una niña de 4 años para realizarle tocamientos en plena calle

El tribunal impone al acusado un año de de prisión al aplicarle la eximente incompleta de anomalía psíquica y cumplirá la pena en un psiquiátrico, donde ya se encuentra internado actualmente

Edificio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la avenida de Colón.

Edificio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la avenida de Colón. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre por agarrar a una niña de 4 años para intentar realizarle tocamientos de carácter sexual en plena calle, propósito que no llegó a conseguir.

El juicio por estos hechos, ocurridos en 2022, estaba previsto este jueves, pero un acuerdo entre la fiscalía y la defensa ha evitado su celebración y se ha dictado sentencia de conformidad.

El tribunal le ha impuesto un año de prisión por un delito de agresión sexual a menor, tras aplicarle la eximente incompleta de anomalía psíquica.

El procesado se encuentra interno actualmente en un psiquiátrico por la discapacidad que padece, donde cumplirá la pena a la que ha sido condenado.

El ministerio público solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y la defensa, la absolución.

Además, tendrá que indemnizar a la víctima, a través de sus tutores, con 2.000 euros por los daños morales y se le prohíbe acercarse a la víctima, su domicilio, centro de estudios o lugares que frecuente así como comunicarse con ella por un periodo de 5 años.

