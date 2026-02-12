Detenida una vecina de Fuente del Maestre (Badajoz) tras ser sorprendida con heroína

La Guardia Civil de Villafranca de los Barros ha detenido a una vecina del municipio pacense de Fuente del Maestre tras ser sorprendida con 15 papelinas de heroína preparadas para su venta.

Según han informado fuentes de la comandancia, los hechos se produjeron ayer miércoles, dentro del dispositivo especial de seguridad establecido para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes, así como su tenencia y consumo, cuando los agentes observaron la actitud sospechosa de un vehículo que se adentraba en la localidad.

Una vez interceptado en una de las calles de la población, se identificó a sus dos ocupantes, un hombre y una mujer. La pareja, que mostró una actitud "nerviosa y esquiva" ante la presencia policial, accedió voluntariamente a mostrar sus pertenencias

El varón entregó una papelina que contenía una mezcla de distintas sustancias estupefacientes, que supuestamente eran para consumo propio. Por su parte la mujer, enseñó a la Guardia Civil una cartera, donde ocultaba las 15 papelinas de heroína ya preparadas para su distribución y venta.

Además, los agentes intervinieron a la detenida 47,5 euros en billetes y monedas de diverso valor, que supuestamente habría obtenido con la venta de droga.

La mujer fue detenida y trasladada a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Del caso se ha hecho cargo la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.