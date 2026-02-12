Fundación CB lanza una beca para trabajar como economista en Badajoz

Nueva oportunidad laboral para trabajar en Badajoz. Fundación CB ha lanzado una nueva beca para recién titulados universitarios, esta vez para los graduados en ADE, Economía o estudios similares.

Es la décimotercera edición de unas becas que permiten a las empresas extremeñas incorporar durante un año a jóvenes de la región en sus plantillas.

Condiciones básicas

En esta ocasión, la entidad oferta un puesto de Administración y contabilidad para personas de entre 22 y 35 años que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años.

Las tareas a desempeñar en este empleo se centran en contabilidad financiera, auditoría anual, auditoría anual, auditoría de ayudas, obligaciones fiscales AEAT y archivo y registro de documentación contable. Será indispensable el empleo de programas de contabilidad y del paquete Office 365.

Requisitos

Para poder aplicar a este puesto, es obligatorio estar inscrito en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) como demandante de empleo en el momento de iniciar la beca. Esta demanda se puede solicitar de forma presencial en los centros de empleo del SEXPE de la región.

Las condiciones incluyen una aportación mensual de 900 euros brutos en un período de tiempo que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026. La jornada laboral será de 37,5 horas semanales.

Dónde inscribirse

Las solicitudes se podrán realizar a través de este enlace. Aunque no hay fecha límite oficial para esta inscripción, Fundación CB espera elegir el candidato a finales del mes de febrero.