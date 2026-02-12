Herido un hombre al precipitarse de un piso en San Roque (Badajoz)

Un hombre de 42 años se precipita de un piso en San Roque (Badajoz) en la mañana de este jueves. El suceso ha ocurrido pasadas las 11.30 horas y ha creado gran revuelo en la zona.

El accidentado ha caído sobre un turismo que se encuentra aparcado en la calle Galache Hoyuelos. Esta calle es una de las que confluyen con la avenida Ricardo Carapeto y el suceso se ha producido, precisamente, en las inmediaciones de esta arteria pacense.

El coche le ha "salvado la vida"

"Hemos visto mucho revuelo por el escaparate", decía uno de los trabajadores de un negocio muy cercano al lugar de los hechos. Rápidamente, han salido al exterior y han podico comprobar que un hombre yacía sobre un turismo que estaba estacionado en la mencionada calle. "Eso es lo que le ha salvado la vida", decía a este diario uno de los testigos.

El coche ha amortiguado la caída y le ha provocado lesiones de las que aún se desconocen su alcance.

Amplio despliegue

Al parecer, el varón, de 42 años, se ha precipitado desde el piso en el que tiene fijado el domicilio su madre, que hace esquina entre Galache Hoyuelos y Ricardo Carapeto. Según trabajadores de la zona, la "Policía Nacional estaba allí desde el principio" y también han acudido agentes de Policía Local.

"Había como mínimo cinco patrullas de los dos cuerpos y más coches que venían de paisano", aseveran testigos.

Lugar en el que ha caído un hombre de 42 años en la calle Galache Hoyuelos de Badajoz. / J. M. H.

20 minutos de atención in situ

Además, hasta el lugar de los hechos ha acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) del Servicio Extremeño de Salud (SES). Los efectivos sanitarios han atendido al varón accidentado in situ durante más de 20 minutos. Tras estabilizarlo lo han evacuado al Hospital Universitario de Badajoz y por el momento se desconoce el alcance de sus lesiones, pero desde la Policía Nacional confirman que "su vida no corre peligro".

Por el momento, no se conocen las causas por las que este hombre ha caído desde el quinto piso.