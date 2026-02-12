El IES Juan Calero de Monesterio conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este contexto, y con los claros objetivos de poner en valor el papel de la mujer en la ciencia, a través de la historia y, alimentar el interés por esta materia entre el alumnado femenino, el Instituto de Educación Secundaria, Maestro Juan Calero, de Monesterio, está desarrollando una serie de actividades, promovidas a través de los departamentos de Física y Química, Biología y Geología y Matemáticas.

Carmen María Galindo Bayón, profesora de Biología, explica que, con estas actividades se pretende, “reconocer a aquellas científicas que lo tuvieron muy difícil, en una época, en la que la mujer no tenía un papel tan relevante como en la actualidad”. Aun así, “tuvieron un papel fundamental” y, todavía, están a la sombra de grandes descubrimientos que se atribuyen a figuras masculinas.

También se pretende, afirma el profesor de Física y Química, Ignacio Rodríguez, “provocar vocaciones” para aumentar la presencia de la mujer en la ciencia, rompiendo una brecha de género que, aún persiste y alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico.

Actividades

Bajo el denominativo, “Con ‘C’ de Científicas”, el hall de acceso al centro educativo acoge un proyecto con el que, “cada día de la semana se da a conocer entre el alumnado el nombre de una científica”. El trabajo consiste en “investigar” sobre la vida y la obra de estas mujeres. Los mejores trabajos serán premiados.

Otra de las propuestas se está llevando a cabo, desde la asignatura optativa, ‘Tentubotánica’. A través del estudio de las raíces de la botánica, se profundiza en científicas relacionadas con esta rama de la biología, dedicada al estudio científico de las plantas. El proyecto contempla la grabación de un vídeo. Además, con la intención de que toda la comunidad conozca el trabajo, se han instalado murales en el hall del centro.

Women in aerospace

Con la intención de dar visibilidad a la mujer dentro de la industria aeronáutica, el Instituto ha programado una videoconferencia con la doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cádiz, María Eva Ramírez.

Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada a los Sistemas Globales de Navegación por Satélite. Además, es codirectora del Grupo Local de Madrid de Women in Aerospace-Europe, organización dedicada a promover el papel de la mujer en el sector aeroespacial y disciplinas afines, entre las generaciones más jóvenes.

Noticias relacionadas

Un año más, el centro educativo se une a esta celebración, impulsada por Naciones Unidas, con la intención de fomentar el interés por estas ramas del conocimiento, especialmente, entre niñas y jóvenes.