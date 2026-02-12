Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio

Esto afectará a las líneas 3, 9, 18 y C1

Un autobús urbano de Badajoz.

Un autobús urbano de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Carolina León Carvajal

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que la parada número 71 del bus urbano, situada en la Facultad de Medicina, estará fuera de servicio de manera temporal, lo que afectará a las líneas 3, 9, 18 y C1.

Asimismo, ha detallado que esta modificación temporal es consecuencia del "mal estado" en el que se encuentra la calle Javier Blanco Palenciano, que no permite que los coches circulen correctamente.

Además, añade el consistorio, ya se han puesto en contacto con la Universidad de Extremadura para advertirles de esta situación.

Rutas alternativas

De esta manera, para intentar "minimizar lo más posible las afecciones a los usuarios", se han tomado distintas medidas como alternativa. En concreto, para las líneas 3, 9 y 18 se establece una parada provisional, en la misma calle, avenida Javier Blanco Palenciano, a 100 metros de distancia dirección campus universitario.

En el caso de la línea C1 se deberá usar la parada situada en la calle Federico Mayor Zaragoza, (parada 36), situada a 200 metros.

Lamenta las molestias

La Concejalía de Transporte Público lamenta las molestias que esto pueda ocasionar, según indica en nota de prensa el ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que se informará de cualquier cambio cuando se produzca.

La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio

Condenado en Badajoz por agarrar a una niña de 4 años para realizarle tocamientos en plena calle

Detenida una vecina de Fuente del Maestre (Badajoz) tras ser sorprendida con heroína

La presidenta de la Diputación se interesa por el derrumbe de la plaza de toros de Cabeza la Vaca a causa del temporal

El IES Juan Calero de Monesterio conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Condenado a 8 años de prisión por agredir sexualmente a un menor de 10 años en Badajoz

El Museo del Carnaval de Badajoz tira de otras comparsas ante la negativa de la Falcap de ceder sus trajes porque está cerrado todo el año

Luna Escobar, reina infantil del Carnaval 2026 de Don Benito

