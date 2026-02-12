Transporte
La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
Esto afectará a las líneas 3, 9, 18 y C1
El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que la parada número 71 del bus urbano, situada en la Facultad de Medicina, estará fuera de servicio de manera temporal, lo que afectará a las líneas 3, 9, 18 y C1.
Asimismo, ha detallado que esta modificación temporal es consecuencia del "mal estado" en el que se encuentra la calle Javier Blanco Palenciano, que no permite que los coches circulen correctamente.
Además, añade el consistorio, ya se han puesto en contacto con la Universidad de Extremadura para advertirles de esta situación.
Rutas alternativas
De esta manera, para intentar "minimizar lo más posible las afecciones a los usuarios", se han tomado distintas medidas como alternativa. En concreto, para las líneas 3, 9 y 18 se establece una parada provisional, en la misma calle, avenida Javier Blanco Palenciano, a 100 metros de distancia dirección campus universitario.
En el caso de la línea C1 se deberá usar la parada situada en la calle Federico Mayor Zaragoza, (parada 36), situada a 200 metros.
Lamenta las molestias
La Concejalía de Transporte Público lamenta las molestias que esto pueda ocasionar, según indica en nota de prensa el ayuntamiento.
Asimismo, ha señalado que se informará de cualquier cambio cuando se produzca.
