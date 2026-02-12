Bien de Interés Cultural en categoría de Monumento
La presidenta de la Diputación se interesa por el derrumbe de la plaza de toros de Cabeza la Vaca a causa del temporal
El temporal ha derrumbado parte del cerramiento de este singular edificio que data de finales del siglo XVIII
El ayuntamiento trabaja de manera coordinada con los técnicos de Patrimonio y el Área de Infraestructuras de la entidad provincial para restaurar los daños
La presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz, Raquel del Puerto, acompañada por el vicepresidente de la entidad, Juan María Delfa; la diputada de Igualdad, Lourdes Linares y el gerente del CPEI, visitaba este pasado miércoles, la localidad de Cabeza la Vaca, con la intención de interesarse y conocer de primera mano, los desperfectos sufridos en su plaza de toros a causa del temporal de viento y lluvia.
El coso taurino de Cabeza la Vaca, declarado Bien de Interés Cultura en categoría de Monumento, cuya construcción data de finales del siglo XIII, es mucho más que una plaza de toros. Para los habitantes de este municipio de la comarca de Tentudía, su plaza de toros representa todo un símbolo central de la identidad local, la tradición y el patrimonio.
Como consecuencia de los temporales que se vienen sufriendo, a finales del pasado mes de enero, se derrumbó parte del cerramiento de este emblemático edificio. Desde ese mismo momento, explica el alcalde cabezalavaqueño, Luis David Zapata, el ayuntamiento, “se puso en contacto con las diferentes administraciones”, para intentar “coordinar, agilizar y reparar con la mayor rapidez posible”, estos desperfectos.
Sobre el terreno
La presidenta de la Diputación de Badajoz, pudo comprobar sobre el terreno, la magnitud de estos daños, cuya cuantificación económica todavía se desconoce. En este momento, explica Zapata, los arquitectos técnicos del Área de Infraestructuras de la entidad provincial, junto con los técnicos de Patrimonio, de la Junta de Extremadura, trabajan, con el ayuntamiento, “de manera coordinada”, para intentar “aligerar” los procesos administrativos que, finalmente, converjan en la recuperación de uno de los espacios urbanos más significativos del pueblo.
Lo primero, tras el derrumbe, fue “proteger a las personas y al propio edificio”, afirma el primer edil. Medidas, “urgentes y estrictamente necesarias”, para evitar daños mayores y proteger el recinto, ante este persistente temporal.
Habrá toros en julio
El derrumbe de la plaza de toros de Cabeza la Vaca, podría afectar a los populares festejos taurinos que, cada año, acoge el municipio en su feria de San Benito Abad. Ante la incertidumbre, el alcalde se muestra tajante: “Desde el equipo de gobierno vamos a hacer todo lo posible” para que Cabeza la Vaca siga disfrutando de su corrida de toros de julio y alguna clase práctica en agosto. “Esta es nuestra intención”, remarca Luis David. El tiempo apremia y, “si puede ser, así será”. De lo contario, se trabajará en “buscar alguna alternativa”, con el objetivo de no faltar a esta importante cita anual con la afición de Cabeza la Vaca y de toda la comarca.
