Aviso
El alcalde de Badajoz alerta de la "rápida" subida de los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes
En Los Lebratos el agua ha vuelto a saltar el puente este viernes
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha alertado de la "rápida" subida que están experimentando los arroyos Rivillas, Calamón y Limonetes debido a la lluvia caída esta madrugada.
A través de sus redes sociales, ha avisado de que este incremento en el nivel de los arroyos podría generar algunos "inconvenientes" a los vecinos del entorno de las riberas.
Por ello, el alcalde ha hecho un llamamiento para que se extremen las precauciones en estas zonas y ha pedido a los ciudadanos que atiendan las indicaciones de los servicios de emergencia para evitar que se produzcan incidentes.
En Los Lebratos, donde los vecinos ya se han quedado incomunicados en varias ocasiones debido a que ha habido que cortar el único acceso por la subida del arroyo Calamón, el agua ha vuelto a saltar el puente este viernes. En estos momentos hay una patrulla de la Policía Local vigilando la zona.
En la Dehesilla de Calamón, de momento, no ha habido ninguna incidencia y el agua no ha rebasado el puente.
Las peores consecuencias de las sucesivas borrascas en las últimas semanas se han registrado en las Casas Aisladas en Gévora y Valdebótoa, las pedanías de Alcazaba, Sagrajas, Novelda y Balboa, así como en las urbanizaciones de Los Lebratos, la Dehesilla de Calamón, Campomanes y Rincón de Caya.
