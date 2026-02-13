Sanguijuelas del Guadiana: "El Carnaval de Badajoz demuestra que en Extremadura sabemos hacer las cosas bien"

Han estado espontáneos, alegres, agradecidos, entusiastas y cercanos. Tal como son, desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz, donde el grupo extremeño de música Sanguijuelas del Guadiana ha pronunciado el pregón del Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional.

A tres voces, cargado de agradecimiento a la acogida de su público, a su corta pero exitosa carrera, a su familia y sobre todo, a su pueblo, su pequeño pueblo de apenas mil habitantes -como se han encargado de repetir- Casas de Don Pedro, para terminar entonando su canción más conocida, 'Revolá', dedicada a los miles de carnavaleros que los escuchaban desde abajo y que han abarrotado la plaza de España esta noche, en la que comienza el Carnaval de Badajoz. Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba han inaugurado oficialmente el Carnaval de Badajoz 2026.

Los pregoneros han llegado puntuales, disfrazados de 'graduados' o licenciados, como si estuviesen preparados para hacerse la foto de la orla. Y han bromeado con el significado de su atuendo improvisado. "Venimos de graduados, que ya tocaba, porque todavía no nos han visto nuestras madres graduados y ya iba siendo hora", ha comentado sonriendo Víctor.

En el balcón del ayuntamiento, y tras ser presentados por Luis Rollano, ha comenzado a dar el pregón Juan Grande. Antes de nada, "¡Viva el Carnaval de Badajoz!", cinco palabras que siempre son muy aplaudidas, como ellos han aprovechado. El público les ha contestado. "Para nosotros es un orgullo tremendo, poder estar aquí, venir de nuestro pueblo, nunca nos imaginamos estar aquí algún día, dando el pregón de Badajoz, en una tierra con tanto talento, un Carnaval al que echáis tantas ganas", ha defendido, antes de presentarse.

"Venimos de un pueblo muy pequeño en el que los sueños tienden a ser pequeños, hasta que ocurren cosas como esta"

"Somos Sanguijuelas del Guadiana, un grupillo de música de aquí, venimos de la otra punta de Badajoz, de La Siberia, de pueblecinos pequeños, de gente muy humilde, que ha vivido siempre del campo, una tierra con muchas costumbres, donde las tradiciones se transmiten de abuelos a nietos". "¡Viva Casas de Don Pedro!", ha sido su segundo grito. "Venimos de un pueblo muy pequeño en el que los sueños tienden a ser pequeños, hasta que ocurren cosas como esta: hoy la Siberia extremeña está aquí de la mano de tres amigos de toda la vida que hoy están orgullosos de llevar a sus raíces por bandera".

Ha insistido en lo orgullosos que se sienten de Extremadura, "una tierra en la que siempre creemos que somos menos que nadie, que estamos apartados, que aquí no ocurren cosas". No es así. "El Carnaval de Badajoz no es solo una fiesta, es identidad, es talento, es una forma de demostrar a todo el mundo que en Extremadura sabemos hacer las cosas, bien hechas, grandes y como dios manda".

La plaza de España estaba hasta arriba. / Josemi Parra Sevillano

Aunque Carlos ha empezado diciendo que no es mucho de hablar en público, ha mencionado que hace un año era impensable para los tres que pudiesen estar esta noche pregonando el Carnaval. Hace un año estaban en la plaza de su pueblo, mientras la reconocida actriz extremeña Carolina Yuste se encargaba de pregonar el Carnaval de Badajoz, "un referente en Extremadura y a nivel nacional". Hoy son ellos los que la suceden y Carolina Yuste ha protagonizado el videoclip de su canción más importante. Total, nada. Con ello ha querido demostrar que "si nosotros lo estamos haciendo, seguramente cualquier chaval que esté ahí abajo y actúe desde su verdad seguramente llegará un punto en que lo consiga".

De lo que más se orgullecen es haber sacado adelante su proyecto con sus amigos y sus familias. "No creemos que por vivir en un sitio más pequeño el límite esté en la calidad o en la creatividad, incluso en nuestro caso, puede ser la esencia". Por eso, ha pedido que "se premie" a los artistas de los pueblos y se le ofrezcan oportunidades. ¿Y cómo se les puede apoyar? Yendo a sus conciertos, por ejemplo.

Víctor ha terminado el pregón destacando el apoyo de los extremeños "que han sido los que nos han hecho grandes y que hayamos crecido tan rápidos", con un disco "que es tanto nuestro como vuestro".

Con el grupo municipal socialista, con sus disfraces del COC. / Josemi Parra Sevillano

En el balcón han estado acompañados de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, disfrazada de Isabel la Católica, con sus consejeros como conquistadores. Una elección con mensaje. Como también lo ha tenido el equipo de gobierno municipal. Todos vestidos de Mario Bros, de fontaneros. Que no falte la crítica política al partido del Gobierno central. Más locales han estado los socialistas. El grupo del PSOE ha ideado un disfraz con los colores del Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de San Roque, que tanto tiempo lleva cerrado, con un mensaje de denuncia.

Ya es oficial: Badajoz empieza a disfrutar de su Carnaval de 2026.