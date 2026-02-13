Seis murgas, seis estilos y un mismo fin: ganar el Concurso de Murgas de Badajoz 2026

Llega la día más ansiado por los amantes del Carnaval y de las murgas, la noche de la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. Después de seis noches de competencia, llega el momento de cumplir el sueño de cualquier murguero, cantar en el Teatro López de Ayala el viernes de Carnaval.

A partir de las 22.30 las tablas de este templo murguero acogerán una noche más que pasará a la historia. Seis murgas se enfrentan en una final de mucho nivel y sin un claro ganador.

Al Maridi

Tras el pregón de Sanguijuelas del Guadiana el telón del teatro se alzará por primera vez para recibir a la murga Al Maridi. Este año presentan un repertorio como la cuadrilla de constructores que edificaron la Alcazaba de Badajoz. A lo largo de las dos fases que ya se han celebrado, preliminares y semifinales, su escenografía ha ido aumentando, por lo que se espera que esta noche vuelvan a sorprender. Sus señas de identidad son la musicalidad, sus piropos a Badajoz y su crítica directa.

Al Maridi durante su actuación en la primera semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Marwan

En segunda posición actuará Marwan. La murga más veterana del Comba buscará revalidar el triunfo que obtuviera en 2025. Encarnado una horda de zombis buscarán una sesión más hincarle el diente al jurado para lograr la máxima puntuación. Su intensa propuesta, su afinación y su interpretación les define. Sin olvidar su gran despedida.

Marwan en las semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Water Closet

Justo antes del descanso la Cofradía del Santo Entierro de Espinas, Escamas y Papelillos Señora de la Turuta con Resurrección en febrero saldrá en procesión. Los Water Closet volverán a sacar a la sardina en su gran paso de Semana Santa. Solo ellos saben hacer reír estando en silencio y prácticamente inmóviles. Sus coreografías y su humor absurdo les dan los ingredientes perfectos para una actuación imperdible este Carnaval.

La procesión de los Water Closet en su pase de semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños)

Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) se enfrenta a su partido decisivo, se trata de un gran final de temporada que culminaría perfecto sumando todos los puntos disponibles para cantar el alirón.

Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) en su pase de semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Gitano y de Badajó (A Contragolpe)

La resurrección de José Salazar Molina ‘Porrina de Badajoz’ es otro de los momentos más esperados de la noche. Su tablao flamenco volverá a abrirse para que su duende recorra todos los rincones del teatro y desde la murga anuncian que habrá más sorpresas. ¿Quién bailará con ellos?

Gitano y de Badajó (A Contragolpe) en su pase de semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los Camballotas

Cierran la noche desde su consulta el médico de familia Juan Andrés. Los Camballotas repiten una final más en el Comba y lo hacen atendiendo a todos sus pacientes sin paciencia y con mucha guasa. Su mejor posición fue un segundo puesto en 2024 y su principal deseo, superarlo.

Los Camballotas en la semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Son seis murgas, con seis estilos distintos y un mismo fin: ganar el Comba 2026.