Los vientos asociados a Oriana tiran dos grandes pinos en el parque El Tejar de Monesterio

Dos emblemáticos pinos del parque de El Tejar de Monesterio han caído como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se vienen produciendo a lo largo de esta jornada. Estos dos ejemplares, de más de 40 años, no han resistido los embistes de las fuertes rachas, que se han aproximado a los 70 K/h. “Llueve sobre mojado”. A las precipitaciones acumuladas a lo largo de los últimos meses se añaden los 20 litros por metro cuadrado caídos durante la noche. La tierra está empapada y la fuerza del viento ha hecho inevitable este suceso que, afortunadamente se produjo durante la madrugada, con lo que no hay que lamentar daños en las personas.

Según ha explicado Loli Vargas, alcaldesa de la localidad, nada más conocerse la caída de estos árboles, los servicios municipales “acordonaron” la zona, con la intención de evitar el tránsito de vehículos y de personas en las inmediaciones. Durante la mañana se está procediendo a la retirada de los pinos que, por sus dimensiones, cortan toda la calle El Tejar. Debido a las fuertes rachas de viento, “también se han visto afectados otros 2 pinos”, que, ahora “se valora si también tendrán que ser retirados del parque infantil”.

Aviso amarillo

Monesterio, al igual que el resto de la provincia, mantiene activada la alerta amarilla por vientos de hasta 70 K/h, hasta las 18 horas. En este sentido, el ayuntamiento “mantiene operativa durante todo el día”, esta situación de emergencia, a través los servicios de mantenimiento, obras, jardinería y Policía Local.

Para prevenir cualquier situación que pudiera poner en peligro a las personas, desde el consistorio, “se ha cerrado el parque y el cementerio municipal”, del mismo modo, la alcaldesa, advierte a la ciudadanía para que se abstengan de utilizar otros parques y espacios públicos que se encuentran en recintos no perimetrados.

Noticias relacionadas

A la ciudadanía, se recomienda, extremar la precaución y utilizar el “sentido común”, a la hora de tener que realizar cualquier tipo de desplazamiento, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, guardando objetos que puedan ser desplazados y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.