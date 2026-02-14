Almacenes Casa Ángel y Toni Calvo, homenajeados por San Marcos

La Hermandad de San Marcos ha querido reconocer a quienes han sido pilares fundamentales en la consolidación y crecimiento de la romería en Almendralejo. De cara a 2026, la Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad conceder los reconocimientos por San Marcos a Antonia Calvo Morán, a título individual, más conocida como Toni Calvo, y a la empresa local Almacenes Casa Ángel, como reconocimiento colectivo. Dos nombres propios con trayectorias diferentes, pero unidos por una implicación constante y decisiva en la vida de la hermandad.

En el caso de Toni Calvo, el reconocimiento pone en valor una vinculación que se remonta a finales de los años ochenta, cuando la romería de San Marcos aún no tenía la dimensión actual. Su conexión con la hermandad nació con la construcción de la ermita, en una etapa marcada por el trabajo vecinal y la ilusión compartida. Desde la Asociación de Amas de Casa de Almendralejo, (ahora Nuestra Señora de la Piedad) que ella presidía, se impulsaron numerosas iniciativas para recaudar fondos y sostener el proyecto. Comidas populares, campañas solidarias e incluso programas de radio formaron parte de aquel esfuerzo colectivo que permitió entregar importantes aportaciones económicas para sacar adelante la iniciativa.

Aquellos primeros años están llenos de detalles que reflejan el espíritu de superación de la época. Las primeras varas del camino fueron simples palos de fregona pintados a mano; los estandartes, bordados entre varias mujeres; y los pañuelos, confeccionados artesanalmente. De ese empeño nació también una de las tradiciones más emblemáticas de la romería actual: el camino desde San Roque hasta la ermita, instaurado tras la inauguración del templo y mantenido generación tras generación. Para Toni, este reconocimiento trasciende lo personal y simboliza el esfuerzo de muchas personas que trabajaron por la romería.

Noticias relacionadas

El reconocimiento colectivo recaerá en Almacenes Casa Ángel, empresa almendralejense con más de seis décadas de trayectoria y una relación histórica con la romería. A lo largo de los años, la firma ha cedido instalaciones y facilitado materiales esenciales para la organización: medallas, pañuelos, telas, adornos para carrozas y balcones. Su apoyo constante ha contribuido a dar forma a la imagen de San Marcos tal y como hoy se conoce. La implicación de su gerente, Joaquín Horrillo, ha sido determinante. Desde la empresa destacan que esta colaboración siempre se ha realizado de manera desinteresada y con un fuerte sentimiento de pertenencia.