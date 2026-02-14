El Aula del Futuro del colegio El Llano de Monesterio esencial para potenciar los nuevos retos educativos

El colegio de Infantil y Primaria ‘El Llano’, de Monesterio, ha participado en una jornada formativa con la que seguir desarrollando el programa ‘Aulas de Futuro’. La coordinadora de este proyecto y jefa de estudios, Marisa Martínez Delgado, compartió, con otros 60 coordinadores, un día de trabajo y formación, que se celebró en el IESO ‘Matías Ramón Martínez’ de la localidad de Burguillos del Cerro, donde se encuentra el Aula MAGIC, centro educativo extremeño, donde se puso en marcha el primar Aula del Futuro de un Instituto en Extremadura.

“Una jornada muy productiva”, asegura Delgado, diseñada con el objetivo de “avanzar” en un proyecto educativo, “esencial”, que, afronta, “de manera diferente y más motivadora”, todos los contenidos educativos. Se trata, explica la coordinadora, de “espacios de aprendizaje flexibles”, diseñados para transformar la educación mediante metodologías activas y tecnologías.

El Aula de Futuro del colegio El Llano, cuenta con un espacio propio, en el edificio central y otros dos recintos, adaptados y diseñados específicamente para el alumnado de Educación Infantil. Por sus características, (tres edificios diferentes), el centro educativo de Monesterio, ha adaptado este servicio para que, “todo el alumnado” pueda participar de la programación específica que ofrecen estas aulas.

La coordinadora destaca el “interés” que este tipo de iniciativas despierta entre el alumnado. Las aulas disponen de “diferentes medios tecnológicos específicos”. Dotación que, “progresivamente ha ido proporcionando la Junta de Extremadura”, a la que se añade, una “ayuda económica”, que se debe invertir en determinados materiales, para que “todas las Aulas del Futuro de Extremadura, tengan la misma dotación”.

Estación meteorológica y huerto escolar

Entre los proyectos más innovadores que se vienen desarrollando en ‘El Llano’ Marisa Martínez, destaca la creación de un programa específico en meteorología, o el desarrollo de “medidores de humedad de la tierra”, cuya utilidad, se está poniendo en práctica en el huerto escolar que, además cuenta con un sistema de “riego automático”, utilizando, la robótica, como principal método científico a la hora de optimizar el riego.

“Con estos y otros proyectos”, afirma la coordinadora, “nuestro alumnado está aprendiendo programación”, algo, “fundamental” en las necesidades actuales de formación que, además de fomentar la creatividad, ayuda a la resolución de problemas y potencia la concentración, la paciencia y el trabajo en equipo, “preparándolos con habilidades clave para su futuro digital y laboral”.

La jornada de trabajo contó con la visita de María Mercedes Vaquera, consejera en funciones de Educación, Ciencia y Formación Profesional. La responsable regional de educación, animó a los coordinadores a seguir potenciando las aulas tecnológicas y comprometió el mantenimiento de fondos para su dotación.