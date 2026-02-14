Los Camballotas descubren la receta y ganan el Comba 2026

La Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 se ha desarrollado durante cinco horas en el Teatro López de Ayala y ha hecho vibrar de emoción y risas cada uno de sus rincones. Tras una tensa competición, ha sido la murga Los Camballotas la que ha cosechado mayor puntuación por parte del jurado oficial.

Después de siete noches de murgas en este templo carnavalero, los médicos de familia José Andrés González consiguen la receta perfecta para ganar el Comba 2026. Esta está compuesta por crítica, buena música y mucho humor.

Los Camballotas

Esta murga oliventina se creó en 2005, pero hasta 2008 no participaron por primera vez en el Comba. Llevan 19 años formando parte de la fiesta por antonomasia, el Carnaval. Han tenido todo tipo de resultados, desde sus primeros años que no conseguían pasar a semifinal, pasando por los Genios, los atletas olímpicos o los novios abandonados que pasaron a la segunda ronda, o las grandes finales. Su mejor posición, hasta este año, fue en 2024 cuando su convento con monjas poseídas lograron un segundo puesto.

"Es un sueño. Llevamos muchos años saliendo en Carnaval, soñando con esto y ahora que se ha cumplido es una explosión de alegría brutal", decía Javi Soto instantes después de actuar como ganadores y todavía en shock. De hecho, reconoce que si "esto nos lo dicen hace 10 años y no nos lo creeríamos o hace 11 que fue cuando pisamos nuestra primera final".

Un recuerdo para toda la vida

Él ha vivido el momento de la proclamación con muchos nervios y pensando en 2024 cuando quedaron por detrás de Los Mirinda. "Lo teníamos en mente todavía el año de monja que rozamos el primer puesto", asevera Soto. Cree que con este personaje, este médico de familia, han conseguido la receta perfecta para seducir al jurado: "Hemos traído el recetario y a don Juan Andrés para dar las claves".

Para Javi Solo, estos momentos serán imborrable para él: "Nos lo vamos a llevar en el corazón para toda la vida". Algo similar apuntaba Manuel Sousa, su compañero, que decía que tendrán que esperar al día siguiente para "poder asimilarlo porque esta noche nos tendrán que ingresar" de los nervios.

Esos nervios se han vivido desde primera hora de la noche, ya que ellos han tenido que esperar que todos los murgueros terminaran de cantar porque el azar quiso que cerraran ellos la noche. "La final ha sido muy larga. Cantar en la última posición no lo quiere nadie", asevera Sousa.

Pese a ello, han conseguido actuar de una forma con la que han convencido al jurado oficial. Las lágrimas, los abrazos y las confidencias se han mezclado en estos momentos de celebración y no han dejado pasar la oportunidad de recordar a sus seres queridos. Soto reconocía intentando evitar el llanto: "Espero que mi padre desde el cielo esté disfrutando de nuestra victoria".

Los Camballotas durante la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Una victoria que ha llegado tras un gran pase de los oliventinos. Han cantado al genocidio en Palestina y han homenajeado a la murga Los Niños. Una murga extinta desde hace 10 años que se fusionó con Los Murallitas. Hacen un repaso a todas las cosas que hicieron estos murgueros y, entre ellos, Chiqui Mendoza. A él le habrá venido especialmente bien, ya que a lo largo del concurso han sido varias las murgas que han cantado sobre un episodio desagradable en el que se vio envuelto hace unos meses.

Gitano y de Badajó segunda

El podio lo completan Gitano y de Badajó (A Contragolpe) y Water Closet. Los primeros En segunda posición terminó Gitano y de Badajó (A Contragolpe), con el regreso de El Porrina como gran protagonista.

Tras ausentarse en 2025, volvieron "con ganitas locas" y rompiendo su propio techo al alcanzar la final. Desde la presentación, con su ya coreado "Papelillos, serpentina…", desplegaron un tipo flamenco que se queja de que la estatua la bajaron al suelo. En los cuplés ironizaron sobre los "arreglillos" de una amiga y sobre la superstición del viernes 13, celebrando que el jurado los pasara a la final. En el popurrí hubo crítica al estado del Guadiana y al camalote, dardos al descenso del CD Badajoz y guiños musicales a La Leyenda del Tiempo, además de un emotivo recuerdo al flamencólogo Paco Zambrano. Cerraron con el público en pie.

La resurrección de Porrina de Badajoz ha sido una de las sensaciones de las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Water Closet, tercer puesto

El tercer puesto fue para Water Closet, que regresaron con su tercera 'chicotá' llevando el mundo cofrade al López. Con capataz y costaleros, mezclaron Semana Santa y Carnaval al grito de "Yo paso de Carnaval". Criticaron la vivienda y la falta de oportunidades en Extremadura -"para viejos y funcionarios"- y tendieron puentes con los cofrades en un segundo pasodoble de respeto mutuo. El popurrí combinó humor visual, tutoriales imposibles y una despedida cargada de ironía.

Water Closet en la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Marwan

Cuarta fue Marwan, los zombis que defendían el primer premio de 2025. Con su valla y su potente interpretación, ofrecieron intensidad y mensaje social: listas donde Extremadura sale mal parada y pullas políticas, además de una crítica al precio de la sanidad privada agradeciendo irónicamente al "doctor Carnaval". En cuplés, respondieron a polémicas y denunciantes, y en el popurrí mostraron su cercanía al público, emocionando en una despedida que terminó con lágrimas y una declaración de amor al Carnaval.

Marwan durante su actuación en la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Valentín, entrenador infantil

En quinta posición, Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) jugó su tercer partido lanzando balones al anfiteatro. Entre humor costumbrista, "Mauriño" con Mahou en mano, y el himno patrocinado por "Ultramarinos José Luis", dedicaron pasodobles a la situación económica y al apagón que los pilló en el water. Supieron combinar crítica y chiste escatológico con buena respuesta del público.

Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) sobre las tablas del López en la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Al Maridi

Cerró la clasificación Al Maridi, que culminó literalmente La Alcazaba reivindicando el trabajo obrero. Con un arranque coral muy potente, cantaron a la ciudad con amor y autocrítica, defendieron su forma de hacer Carnaval y respondieron a quienes los cuestionan. En el popurrí recorrieron la historia desde Ibn Marwan hasta la actualidad, con referencias políticas y una despedida épica: el Carnaval como muralla que hay que defender entre todos.

Al Maridi en la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Una Gran Final muy abierta, sin un claro ganador debido al nivel muy alto. Esto se puede extrapolar también al Comba 2026. Con esta sesión se pone broche de oro a una edición muy destacable en la que el pase a la Gran Final fue muy caro. Queda un día menos para dar comenzar el Comba 2027.