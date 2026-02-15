En Directo
Carnaval de Badajoz 2026
En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz
59 comparsas desfilan este domingo a partir de las 12.00 horas
Este domingo llega el evento más multitudinario: el Gran Desfile de Carnaval, a partir de las 12.00 horas, que contará con 58 comparsas más el grupo de percusión Batala Badajoz, 15 grupos de animación y 36 artefactos, unas cifras record que anticipan un recorrido lleno de color, música y coreografías, con Badajoz volcada en la calle para vivir el Carnaval en su versión más espectacular.
Sigue el directo y no te pierdas ningún detalle.
Así ha desfilado la comparsa Balumba
Miriam Rubias
El gorro de Balumba
El gorro incorpora mensajes reivindicativos y 190 chapas de latas recicladas, un detalle que une tradición, modernidad y sostenibilidad. Llevan un collar de conchas que, en momentos específicos, se transforma en mascarilla, simbolizando la voz que permanece silenciada.
