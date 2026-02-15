En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz

Este domingo llega el evento más multitudinario: el Gran Desfile de Carnaval, a partir de las 12.00 horas, que contará con 58 comparsas más el grupo de percusión Batala Badajoz, 15 grupos de animación y 36 artefactos, unas cifras record que anticipan un recorrido lleno de color, música y coreografías, con Badajoz volcada en la calle para vivir el Carnaval en su versión más espectacular.

Sigue el directo y no te pierdas ningún detalle.

Así ha desfilado la comparsa Balumba