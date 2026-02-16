El C.P. Monesterio prescinde de José Ramón Rodríguez como entrenador del primer equipo

“No sabemos si acertaremos, o no, pero, es la decisión que hemos tomado en beneficio del club”. Urbano Martínez, presidente del Club Polideportivo Monesterio ha confirmado la salida, como entrenador, de José Ramón Rodríguez. “Una decisión dolorosa”, por inesperada, que el entrenador recibió el pasado viernes.

Junto a José Ramón, también se marcha su segundo, Luis Miguel Merino. En un comunicado, a través de sus redes sociales, el club daba la noticia a la afición: “Informar que, tanto Joserra, como Josemi, técnicos del primer equipo, dejarán de prestar sus servicios al club”. “Agradecemos la profesionalidad demostrada por ambos desde el inicio de la temporada y le deseamos lo mejor para el futuro, tanto en lo personal, como en lo profesional”.

Sorpresa

“Para nosotros ha sido toda una sorpresa”, manifiesta el entrenador. “La directiva no nos había comunicado nada. El viernes, por la noche, recibí una llamada telefónica en la que me dijeron que, según ellos, esto no funciona y había que cambiar”, expresa, José Ramón. El entrenador saliente se despide, “agradecido”, por el trato recibido por parte de la afición y de sus jugadores.

El presidente del club afirma que, tomar esta decisión “ha costado mucho”. Urbano Martínez, “agradece” su trabajo y su disposición. “Sabemos de su profesionalidad y dedicación. Le deseamos la mayor suerte del mundo y ojalá algún día puedan volver y desarrollar su potencial”, expresa. No obstante, afirma que la decisión “nada tiene que ver con la clasificación actual del equipo”.

Sustituto

Por el momento se desconoce quién, o quienes tomarán las riendas del primer equipo. “No estaría bien buscar a otro entrenador teniendo uno”. Tras comunicar a José Ramón su destitución, la directiva habría iniciado contactos con otros técnicos y, según se desprende de la conversación mantenida con el presidente de la entidad, todo parece indicar que, antes del entrenamiento de este martes, podría darse a conocer el nombre de la persona que tendrá la responsabilidad de dirigir al C.P. Monesterio, al menos, durante las 10 jornadas que faltan para la finalización de la liga.

Urbano Martínez, pide “comprensión” a la afición. “Estamos en un momento complicado y nuestros jugadores necesitan de todo su apoyo”, concluye el presidente del club.

Una de las primeras decisiones de la nueva junta directiva del Club Polideportivo Monesterio fue la de apostar por la continuidad de José Ramón Rodríguez, que ya ha había dirigido al equipo con la anterior dirección de la entidad amarilla. La idea era, dar continuidad a una plantilla y a un cuerpo técnico para un proyecto, “a largo plazo”, con el que conseguir un bloque sólido, capaz de saltar a la Primera División Extremeña. Las circunstancias han provocado la salida de un entrenador que se despide, contento con su trabajo.