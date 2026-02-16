Las comparsas lucen sus trajes este lunes como maniquíes vivientes en El Corte Inglés de Badajoz

Los trajes que participaron en el gran desfile del Carnaval de Badajoz podrán apreciarse en la ‘VI exposición de maniquíes carnavaleros vivientes’, que organiza El Corte Inglés y la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap).

Los amantes de esta fiesta verán de cerca todos los disfraces de las distintas comparsas de este año, portados por un miembro de cada agrupación. Estos maniquíes vivientes estarán situados en diferentes puntos de la planta baja de El Corte Inglés.

Sesión fotográfica

La jornada de convivencia carnavalera dará comienzo a las 10.00 horas con una sesión de fotografía en la Sala de Ámbito Cultural, en la sexta planta de El Corte Inglés.

A las 12.30 horas los maniquís vivientes ocuparán su lugar en la planta baja del centro comercial y a las 13.15 horas se llevará a cabo el acto de inauguración con autoridades y medios de comunicación. También se realizará la entrega de premios a las 14:00 horas en la sala de Ámbito Cultural.

Gran desfile de Carnaval

El evento es parte de las actividades que el centro comercial organiza con la Falcap con motivo del Carnaval de Badajoz, declarado fiesta de interés turístico internacional.

Las comparsas portarán los disfraces para que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca las creaciones que se lucieron en el gran desfile del Carnaval de 2026. Así, los asistentes podrán apreciar cada detalle de estas verdaderas obras de arte.