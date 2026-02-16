Domingo intenso en el Carnaval de Badajoz: Cruz Roja atiende 164 incidencias, la mayoría en el Gran Desfile

Domingo intenso en el Carnaval de Badajoz. Durante esta jornada, Cruz Roja atendió 164 incidencias, de las cuales 14 requirieron derivaciones a centros hospitalarios. En ese sentido, señala la entidad que la asistencia multitudinaria al desfile de comparsas ha generado que el número de incidencias atendidas haya sido "muy elevado". La gran mayoría de las asistencias estuvieron relacionadas con el desfile, concentrándose 161 actuaciones en distintos puntos del recorrido.

El dispositivo sanitario trabajó de manera coordinada con los servicios municipales, el 112, Protección Civil y la Policía Local, lo que permitió dar una respuesta "rápida y eficaz" pese a la elevada afluencia de público. Afortunadamente, el grueso de las intervenciones fueron de carácter leve y de escasa gravedad.

Incidentes más relevantes

Entre los incidentes más relevantes de la jornada se encuentran un incendio en una vivienda en la calle Joaquín Costa, registrado poco antes de las 14.00 horas, y un accidente de tráfico ocurrido apenas quince minutos después en la calle Eugenio Hermoso, ambos dentro del perímetro del carnaval.

En el primer caso, no había personas en el interior del inmueble, aunque fue necesario cortar temporalmente una de las vías utilizadas por las comparsas. Una residente fue atendida por una crisis de ansiedad leve, que se resolvió en el lugar. En el segundo suceso, la colisión entre dos vehículos dejó a una joven herida leve, que fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.

El resto, situaciones habituales

El resto de incidencias respondieron a situaciones habituales en este tipo de celebraciones multitudinarias, como heridas accidentales, esguinces, lipotimias y síncopes, especialmente entre integrantes de las comparsas debido al esfuerzo físico realizado durante el desfile. Además, se atendieron algunas emergencias ajenas al carnaval, aunque registradas en zonas afectadas por restricciones de tráfico, en coordinación con el 112.

Para esta jornada, Cruz Roja desplegó un operativo compuesto por 52 efectivos, ocho unidades móviles y un Puesto Médico Avanzado instalado en la Plaza de San Atón, que asumió y resolvió más del 80% de las actuaciones realizadas.