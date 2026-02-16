Gran éxito en el Carnaval de Badajoz: 500.000 participaciones en su primer fin de semana

Gran éxito del Carnaval de Badajoz. El alcalde, Ignacio Gragera, ha realizado un balance "muy positivo" del primer fin de semana de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, que ha logrado reunir unas 500.000 participaciones en las distintas actividades que se han llevado a cabo. "Hablábamos del año pasado, durante los cinco primeros días que habíamos alcanzado prácticamente el medio millón, y yo creo que vamos en esa línea", ha asegurado.

En declaraciones a los medios con motivo de su presencia en la VI Exposición de maniquís carnavaleros vivientes en El Corte Inglés, el regidor ha destacado el carácter "multitudinario" del Gran Desfile del domingo, al que ha definido como "un espectáculo tremendo" y "una explosión de alegría, de fantasía", subrayando que fue "un gran éxito colectivo de la ciudad y del Carnaval".

Primera "gran" prueba

También el viernes arrancó, según ha recordado, "con la mirada puesta en el cielo" ante la incertidumbre por el Desfile Infantil, que finalmente pudo celebrarse con normalidad y se convirtió en "una gran primera prueba" de que la fiesta iba a ser un éxito. La jornada continuó con el pregón y la final del Concurso Oficial de Murgas, mientras que el sábado volvió a registrar una afluencia "enorme".

En este sentido, ha defendido que la estrategia municipal de diversificar escenarios festivos ha permitido reducir "la sensación de agobio y de lleno total y absoluto" de años anteriores, pese a la "destacadísima confluencia de personas" llegadas tanto de la ciudad como de otros puntos de la región.

Caracter abierto e integrador

Gragera ha puesto además el acento en el carácter abierto e integrador de la fiesta. "El Carnaval de Badajoz no solo es de la ciudad", ha afirmado, algo que, a su juicio, se ha evidenciado este año con la victoria de Los Camballotas, de Olivenza, en el Concurso de Murgas, y de Los Lingotes, de Talavera la Real, en el Gran Desfile. "Esto es de todos, y la ciudad agradece que se quiera compartir todo el talento e ilusión", ha señalado.

En cuanto a la seguridad, el regidor ha destacado que, teniendo en cuenta la "magnitud" de la fiesta, el gran número de personas en la calle y el consumo de alcohol, el balance es también "muy positivo", con las incidencias habituales en este tipo de celebraciones. Asimismo, ha agradecido la labor del dispositivo de seguridad y del servicio de limpieza, que "ha triplicado este año esfuerzos" ante el mayor volumen de residuos, con el objetivo de que la ciudad "luzca bien" cada mañana.

Mirada en el cielo

De cara al último tramo del Carnaval, Badajoz vuelve a mirar al cielo. Gragera ha confiado en que las previsiones meteorológicas "respeten" las actividades que se van a producir esta tarde, como son el pregón infantil y, mañana, el tradicional Entierro de las Sardinas.