Fallece el herido grave por quemaduras tras la deflagración en un taller de Don Benito

El joven de 31 años que resultó herido grave este lunes tras una deflagración ocurrida en un taller de chapa y pintura de Don Benito ha fallecido este martes, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, que ha trasladado su pésame a familiares, amigos y allegados.

El consistorio ha expresado además su apoyo al padre del fallecido, trabajador municipal, “en estos duros momentos”.

El suceso se produjo sobre las ocho de la mañana en un establecimiento situado en la avenida de Madrid, cuando, por causas que se investigan, se registró una deflagración que provocó quemaduras en más del 90% del cuerpo del herido.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de bomberos, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

La Policía Judicial de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral.