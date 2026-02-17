"Es impactante": una tiktoker argentina descubre el Carnaval de Badajoz y esto es lo que más le sorprendió

"A esta zona de España muchos le dicen la gran desconocida. Estoy hablando de Badajoz en Extremadura". Así comienza el vídeo de Valen (@losviajesvalen), una tiktoker argentina residente en España con más de 100.000 seguidores que ha visitado la ciudad en plena fiesta de Carnaval y ha compartido su experiencia en redes.

Desde el primer momento deja clara su impresión: "No solo el carnaval es impactante, es increíble y es uno de los mejores de España". Pero más allá del desfile, hay varios detalles que, según cuenta, fueron los que realmente le llamaron la atención.

Una tradición curiosa

Valen habla de murgas, comparsas y artefactos, y menciona una tradición que le pareció muy curiosa: “Tienen la tradición de que tienes que ir juntando las chapitas de las murgas, de las comparsas, de los artefactos". De hecho, el propio vídeo enseña un bolso repleto de este complemento tan carnavalero. "Se nota que esto lo hacen con mucha pasión, con mucho amor, hay mucho talento atrás".

Otro de los aspectos que subraya es el ambiente familiar. "Es un evento muy familiar porque aquí no importa la edad, no importa el frío", explica. Incluso cuando el tiempo no acompaña, la gente sigue allí. "Si a veces tienen mal clima, están aquí, están esperando a que pasen las comparsas del desfile con las mantas", relata. Una imagen que, según dice, le pareció "espectacular".

Lo mejor, el trato recibido

Y aunque el carnaval le impresionó, hay algo que destaca por encima de todo: el trato recibido. “A mí lo que más me gustó es el trato de la gente. La generosidad, la amabilidad con la que te tratan”, afirma. Según cuenta, la experiencia fue positiva desde el primer momento. "Ni bien llegamos el primer día, y ya superbien en el restaurante".

Para esta tiktoker argentina, Badajoz es una ciudad que "se merece que muchas más personas la puedan conocer".