La sardina sí salió en San Roque y desfiló como manda la tradición en Badajoz

San Roque ha celebrado este martes de Carnaval su tradicional Entierro de la Sardina, poniendo el broche a la primera parte de las fiestas con un desfile multitudinario que ha llenado de ambiente la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz desde primera hora de la mañana.

Un total de 16 comparsas, 5 grupos de animación y 21 artefactos han participado en el cortejo, que finalmente ha contado con la presencia de la gran protagonista: la sardina, que ha encabezado el desfile junto a una pareja de plañideras. Entre lamentos y frases cargadas de humor como "qué poco nos has durado" o "qué pronto te has ido", la comitiva ha recorrido la avenida, repleta de público.

Ambiente familiar

La jornada ha comenzado mucho antes del desfile. Desde las 10.30 horas, cientos de personas aguardaban ya tras las vallas instaladas para asegurarse un buen sitio. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos del barrio han convertido la mañana en una auténtica fiesta popular en la que el tiempo ha acompañado durante casi toda la celebración, aunque en torno al mediodía han caído algunas gotas de agua que apenas han durado un cuarto de hora y no han empañado el ambiente.

Bares a rebosar

Uno de los aspectos más destacados del Entierro de la Sardina en San Roque ha sido la implicación de la hostelería local. A lo largo de la avenida, numerosos establecimientos han sacado a la calle barbacoas y barras para ofrecer pinchitos, panceta, chuletas, tortilla de patatas y otros productos típicos de este día.

Especial protagonismo ha tenido el bar de la Asociación de Vecinos de San Roque, cuyo responsable, Óscar Tejeda, ha asumido este año la organización del reparto gastronómico. Desde las siete de la mañana se han servido migas y anís, y a partir de la una del mediodía ha comenzado la tradicional degustación gratuita de sardinas, con un total de 500 kilos repartidos entre el público asistente.

La celebración no ha estado exenta de incertidumbre los últimos días. La asociación vecinal advirtió de la falta de fondos suficientes para organizar el acto, al considerar que la aportación municipal era menor que en años anteriores. Finalmente, gracias al impulso de Tejeda y a la coordinación con el ayuntamiento, el desfile y la degustación han podido celebrarse con normalidad.

El Público que no falla

Entre los asistentes se encontraba Lali Concha, vecina de Badajoz, que no falta nunca a la cita. Asegura que acude todos los años porque le encanta ver el desfile y el ambiente que se genera en el barrio de San Roque. En esta ocasión, además, ha conseguido un buen sitio en primera fila para no perder detalle de las agrupaciones.

También estaba Soledad Hernández, otra habitual del Entierro de la Sardina. Este año, para ella, la jornada es aún más especial, ya que su hijo Francisco, de once años, desfila con la comparsa Umsuka Imbali. Soledad no ha querido perderse el momento y ha acudido acompañada de su bebé de apenas dos meses, al que ha vestido con un disfraz de mono.

Mientras tanto, tras la barra del Bar La Esquina -desde donde arranca el desfile- trabaja sin descanso Francisco Calado, vecino de San Roque, que cada año forma parte de esta celebración. Cuenta que ha comenzado su jornada a las seis de la mañana y que la previsión es atender al público hasta las seis y media de la tarde. "Todos los años esto se pone a tope", afirma.

Balance municipal

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha aprovechado el acto para hacer balance de la primera parte del Carnaval de Badajoz. Según ha señalado, el tiempo ha respetado en líneas generales y la afluencia de público ha sido muy elevada durante los cinco primeros días.

Casablanca ha recordado que durante el fin de semana se registraron cifras que superaron el medio millón de personas en la calle, si bien ha matizado que se trata de contabilizaciones por espacios, lo que implica que una misma persona puede computar varias veces. En cualquier caso, los datos son similares a los del pasado año.

El edil ha destacado además una circunstancia novedosa: este año se ha apreciado mayor presencia de público en horario de tarde durante el Gran Desfile del domingo, así como un incremento de asistentes a partir de la medianoche en comparación con ediciones anteriores.

En cuanto a la seguridad, el concejal ha explicado que el Carnaval se está desarrollando con normalidad, aunque anoche se produjo una reyerta con un apuñalamiento a un jóven de 19 años, ahora mismo en investigación y sin detenidos hasta el momento. Más allá de ese suceso y de intervenciones puntuales habituales en eventos multitudinarios, el consistorio considera que no se han registrado incidentes graves destacables.

La polémica con la asociación vecinal

Sobre la controversia surgida semanas atrás en torno a la organización del Entierro de la Sardina en San Roque, Casablanca ha explicado que la asociación vecinal ha podido utilizar la situación como medida de presión, aunque finalmente el desfile se ha desarrollado "con toda la normalidad".

"La asociación vecinal podía haberse puesto en contacto con nosotros si tenía problemas con la sardina y haberlo hablado"

El concejal ha recordado que hace años que el ayuntamiento asumió la organización del desfile, después de que la asociación decidiera no hacerse cargo. Según ha explicado, si hubiese existido un problema real para garantizar la presencia de la sardina, podría haberse abordado con antelación. "Se podían haber puesto en contacto con nosotros y haberlo hablado", ha indicado, reprochando que lo hayan hecho a través de los medios de comunicación.

En cualquier caso, el consistorio ha reiterado su compromiso con la continuidad de este acto en el barrio. Casablanca ha descartado trasladar el desfile a otro punto de la ciudad, subrayando que está "muy ligado a San Roque" y que la relación puntual entre administración y vecinos no debe perjudicar a un barrio que vive este día como una de sus citas más importantes.

El edil ha manifestado su voluntad de seguir apostando por esta actividad e implicar tanto a vecinos como a empresarios de la zona, que en una jornada como esta registran una notable afluencia de público.

Con la sardina ya enterrada y miles de personas en la calle, San Roque ha vuelto a demostrar que el Carnaval de Badajoz mantiene intacta su capacidad de convocatoria.