La V Marcha Sobre Ruedas Contra el Cáncer Infantil de Monesterio se celebrará el 28 de febrero

La V Marcha Sobre Ruedas Contra el Cáncer Infantil de Monesterio ya tiene fecha. En esta edición, la actividad, se celebrará el sábado, 28 de febrero, con salida, meta y fiesta solidaria, en el pabellón multiusos del recinto ferial.

La actividad, liderada por la asociación de madres y padres del colegio ‘El Llano’, tiene la peculiaridad de ser un evento deportivo y benéfico, diseñado para la participación en familia. Su objetivo principal es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la enfermedad, a la vez que, recaudar fondos para colaborar con aquellas asociaciones o instituciones que trabajan en la investigación o en el bienestar de los niños y niñas que padecen cáncer. Otra de sus singularidades es que todos los participantes deben realizar el recorrido sobre patines, patinetes o bicicletas en circuitos adaptados a todas las edades para fomentar la participación conjunta.

Rafael Ortega, presidente de la AMPA El Llano, narra las principales novedades de esta edición que, a diferencia de años anteriores, incluirá un regalo para todos los participantes inscritos, que se entregará la mañana de la prueba, a partir de las 10:30 horas, en el mismo acto de recogida de dorsales. Además, “gracias a la colaboración de empresas y entidades”, una vez finalizada la carrera, habrá diferentes sorteos de regalos y productos entre todos los dorsales inscritos.

El precio que incluye dorsal, regalos y acceso a los sorteos es de 5 €. Los interesados deberán inscribirse, hasta el miércoles, día 25, en las instalaciones de la casa de la cultura. Además, con la intención de “ser más solidarios y recaudar lo máximo posible”, la organización instalará una barra con comida y bebida, que contará con la animación musical de DJ MarcosFM.

Por una sonrisa

La AMPA, intenta que, cada año, las cantidades recaudadas recaigan en una asociación distinta, “aunque siempre relacionadas con el cáncer infantil”. AOEX, el Hospital Materno Infantil de Badajoz, el colectivo ‘Capitán Marcelo’ y la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, han sido, hasta la fecha, las entidades beneficiarias de este proyecto. En esta edición, la organización ha decidido que todo lo recaudado recaiga en el proyecto ‘Por una sonrisa’, que, actualmente trabaja con el objetivo de “regalar sonrisas a todos los niños y niñas con cáncer del Campo de Gibraltar y a sus familias”.

Además de este apoyo, el colectivo trabaja con pacientes en familias en las áreas psicológica, social, económica, educativa, informativa y lúdica. Para ello, organizan diferentes actividades, retos y eventos, parte de cuya recaudación económica se destina a impulsar y potenciar la investigación del cáncer infantil.

‘Por una sonrisa’, es conocida y apoyada por la sociedad local de Monesterio desde hace algunos años. En sus diferentes retos solidarios, (el último, un recorrido de 5.500 kilómetros, a pie por toda España), han contado con el apoyo de representantes municipales y otros colectivos locales, para dar visibilidad, concienciar y recaudar fondos.

Rafael Ortega, “anima” a la ciudadanía a “seguir demostrando que Monesterio es un pueblo muy solidario”. El objetivo es, conseguir, al menos, el mismo número de inscritos de ediciones anteriores. Cabe recordar que, la marcha de 2025 entregó 1.500 € a la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura.

Finalmente, el presidente de la AMPA El Llano, agradece anticipadamente, “la respuesta del pueblo de Monesterio”, así como la de “colaboración de comerciantes, empresarios y la del ayuntamiento”.