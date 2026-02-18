Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardiola y feminismoAutovía Castelo BrancoCampus Universitario CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Badén de Campanario.

Badén de Campanario. / LCB

Samuel Sánchez

Campanario

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaba por el agua en un badén del río Zújar, en las inmediaciones del punto kilométrico 25 de la carretera EX-115, en el término municipal de Campanario, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso ha movilizado a efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1), personal del Punto de Atención Continuada de Campanario, Guardia Civil, bomberos del CPEI de Don Benito, Cruz Roja y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Noticias relacionadas

Por causas que se investigan, el vehículo fue arrastrado por la corriente al atravesar el badén, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar la vida de la mujer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi

Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Aparatoso vuelco de un camión cargado de escombros en la avenida de Elvas de Badajoz

Aparatoso vuelco de un camión cargado de escombros en la avenida de Elvas de Badajoz

Traslado "histórico" del Cristo de la Humildad de la Oración en el Huerto: todo listo para el inicio de la Cuaresma en Badajoz

Traslado "histórico" del Cristo de la Humildad de la Oración en el Huerto: todo listo para el inicio de la Cuaresma en Badajoz

La matanza tradicional de Monesterio se celebra este sábado en la Plaza del Pueblo

La matanza tradicional de Monesterio se celebra este sábado en la Plaza del Pueblo

El comité organizador hace un balance “positivo” al carnaval de Monesterio, pese al temporal de lluvia

El comité organizador hace un balance “positivo” al carnaval de Monesterio, pese al temporal de lluvia

Vecinos de Granja de Torrehermosa cortarán la N-432 este miércoles contra la planta de biometano

"Es impactante": una tiktoker argentina descubre el Carnaval de Badajoz y esto es lo que más le sorprendió

"Es impactante": una tiktoker argentina descubre el Carnaval de Badajoz y esto es lo que más le sorprendió

La sardina sí salió en San Roque y desfiló como manda la tradición en Badajoz

La sardina sí salió en San Roque y desfiló como manda la tradición en Badajoz
Tracking Pixel Contents