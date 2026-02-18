La matanza tradicional de Monesterio se celebra este sábado en la Plaza del Pueblo

Todo listo para la celebración de la XXIV Matanza Tradicional de Monesterio que, se celebrará este sábado, 21 de febrero en la Plaza del Pueblo. La organización vuelve a apostar por el centro neurálgico del municipio para una jornada que, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, de cielos despejados y temperaturas primaverales, volverá a reunir a centenares de personas alrededor de este rito que aúna, tradición, gastronomía y fiesta popular.

La concejala de cultura, Manola Ferreira, ha dado a conocer los detalles de esta celebración que se iniciará a las 12:00 horas, con la realización de talleres infantiles, entre los que destaca el ya tradicional, ‘Pinta tu guarrino’, para que los más pequeños demuestren sus dotes artísticas decorando las clásicas figuras de cerdos de terracota.

A partir de las 13:00 horas, el matarife, Toni Iglesias, será el encargado de despiezar el cerdo, cedido por la Diputación Provincial de Badajoz, criado en la finca La Cocosa, a través de un programa provincial para la celebración de matanzas didácticas y populares. Tras la clasificación de carnes procedentes del despiece, en colaboración con la asociación de pensionistas, tendrá lugar un taller de elaboración de embutidos. “Nadie mejor que nuestros mayores, para mostrar a las generaciones actuales el modo tradicional con el que siempre se han elaborado y embutido chorizos, lomos, morcillas o morcones”, afirma Ferreira, “muy agradecida” por la “colaboración” que siempre encuentran en este colectivo.

100 kilos de migas

Uno de los momentos más esperados será el reparto gratuito de las tradicionales migas, acompañadas de productos de la matanza. Según los datos que facilita la organización, se servirán 100 kilos de migas, 80 kilos de caldereta de cerdo ibérico y otros 80 kilos chorizo asado. Además, los visitantes contarán con servicio de barra y stands para la venta de productos locales.

Con esta actividad, afirma la concejala de cultura, se “abre un extenso programa para la promoción exterior de Monesterio a través de sus productos más emblemáticos”, que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, con citas tan importantes como la Fiesta de la Primavera o la Fiesta del Guarrito, incluyendo, la celebración del XXXV Día del Jamón de Monesterio, previsto para el 6 de septiembre.

Bandas locales

Manola Ferreira destaca, como una de las principales novedades de esta fiesta, las actuaciones de tres bandas locales. Los conciertos comenzarán a partir de las 16:00 horas, con la participación de, Apollo Rubio, Deskartes y La Fina Blues Band.

La actividad, organizada desde el ayuntamiento, cuenta con la colaboración de las marcas, Monesterio Gastronómico, el arte que se come y Jamón de Monesterio, además de la Diputación Provincial de Badajoz.