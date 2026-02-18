Traslado "histórico" del Cristo de la Humildad de la Oración en el Huerto: todo listo para el inicio de la Cuaresma en Badajoz

El Cristo de la Humildad de la hermandad de la Oración en el Huerto de Badajoz realiza este miércoles un traslado extraordinario. No hay riesgo para la talla, ni porque se vaya a someter a ninguna restauración. El motivo es porque hoy se celebra el miércoles de ceniza y esta imagen será la protagonista de un vía crucis especial.

El traslado será de manera pública y con un cortejo especial. A partir de las 18.30 horas esta imagen saldrá en procesión para recorrer la calle San Juan y parte de la plaza de España. Desde la hermandad consideran que este día es un "día histórico" y lo viven con mucha emoción.

El cortejo

Su hermana mayor, Mariví Valor, anuncia que el traslado comenzará "a las seis y media salimos en un pequeño cortejo desde la parroquia de la Concepción y vamos simplemente por la calle San Juan y entramos por la puerta del Cordero en la catedral", detalla Valor. Tras el rezo, el regreso se realizará por el mismo itinerario.

El cortejo será sobrio. "Irá el acólito con dos ciriales, el estandarte de la hermandad con dos varas de acompañamiento y llevamos un tramo de cirios compuesto por doce personas, porque tampoco queremos hacer un cortejo muy grande", explica. La participación está abierta a la ciudad: "Toda la ciudadanía de Badajoz que nos quiera acompañar puede hacerlo".

"Una estampa insólita"

Mariví Valor anuncia que se podrá ver "una estampa insólita" en cuanto a la manera en la que irá el Cristo de la Humildad. La parihuela será portada por doce personas en la parihuela que se "hizo exclusivamente para el Cristo de la Humildad cuando empezamos a hacer el vía crucis por las calles del Casco Antiguo". Aunque la han ornamentado con los faroles del paso del Cristo del Prendimiento. Asimismo, la disposición del paso y el exorno floral será una de las novedades. Aunque desde la hermandad no han querido aportar ningún detalle para que sea una sorpresa para todos los hermanos. "Es la primera vez que el Cristo saldrá así", anuncia la hermana mayor y adelanta que habrá claveles rojos y una disposición distinta en el paso. "Queremos que el hermano, cuando llegue, tenga esa sorpresa", afirma.

También han elegido una indumentaria que evoca al pasado para este momento especial. La túnica que porta es la beige bordada en dorado que suele lucir cada Semana Santa. Además, lleva una capa de terciopelo roja que definen desde la cofradía como "antiquísima". Tanto su vestidor, Sergio Martínez, como al junta de gobierno de esta hermandad han decidido que luzca su "indumentaria de los años 70-80, como procesionaba el Cristo de la Humildad".

Historia del via crucis de hermandades

El vía crucis de las hermandades surge en 2018, según explica Laura García Alzás, presidenta de la agrupación de cofradías y hermandades de Badajoz. Fue entonces cuando se tomó la decisión de que cada una de las hermandades fuera la que eligiera las tallas que presidieran este acto religioso, "independientemente de que procesionaran en la Semana Santa" de Badajoz.

Según indica García Alzás, la primera imagen que se trasladó a la catedral fue la del Cristo articulado de la parroquia de Santa María la Real (San Agustín). La hermandad del Santo Entierro realiza un acto litúrgico cada semana de pasión con esta imagen de Jesucristo, precisamente.

Un año más tarde, en 2019, se inició a movilizar las imágenes titulares, concretamente con el Cristo de la Paz de San Roque. En 2020 fue el Cristo del Amor, de la cofradía de la Vera Cruz, el que presidió el vía crucis. Se celebró el día 26 de febrero, días antes de que se decretara el estado de alarma por la crisis sanitaria por la Covid.

Esta tradición se paralizó, en parte, en 2021. En aquel momento se trasladó al Cristo de la Angustia de San Fernando, pero se mantuvo fijo junto al altar. Con la vuelta a la normalidad, en 2022 se trasladó al Cristo de la Fe de Santo Domingo, en 2023 fue el Cristo de la Misericordia de la hermandad de la Soledad y en 2024 fue el Cristo de la Caridad en su sentencia de la hermandad del Resucitado.

El pasado año fue el Cristo del Claustro quien presidió este acto sin moverse de su posición junto al altar mayor. No se movió de allí por su mal estado de conservación.

Novedades de este año

Este año se retoma con el Cristo de la Humildad, titular de la Oración en el Huerto que vendrá procesión desde su templo. Según detalla García Alzás, en esta ocasión, la Archidiócesis de Mérida - Badajoz ha aprobado el traslado de esta talla histórica hasta la catedral. Solo se realizó otro año más de esta manera desde 2018 y en este inicio de Cuaresma vuelve a retomarse esta forma de trasladar la imagen.

Además de esta novedad, este acto contará con otra más, el uso del claustro catedralicio: "Años anteriores no se pudo utilizar debido al estado en el que se encontraba". Con este acto, Badajoz cambia el paso de comparsa por el del costal con el inicio de la Cuaresma, los cuarenta días previos a la Semana Santa que sirven como preparación para recordar la pasión de Jesucristo.