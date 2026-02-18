Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manifestación

Vecinos de Granja de Torrehermosa cortarán la N-432 este miércoles contra la planta de biometano

La protesta está convocada por el ayuntamiento de la localidad y la Plataforma Stop Biometano

Cartel de la concentración

Cartel de la concentración / Cedida

El Periódico Extremadura

EP

Vecinos de la localidad pacense de Granja de Torrehermosa cortarán este miércoles, 18 de febrero, la carretera N-432 a la altura del kilómetro 153 para mostrar su rechazo al proyecto de implantación de planta de biometano en este municipio.

Una protesta convocada por el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa y la Plataforma ciudadana Stop Biometano, y que se desarrollará de 16,00 a 18,00 horas de este miércoles, con el corte de esta carretera en intervalos de 15 minutos.

Con esta manifestación, los convocantes quieren volver a demostrar su "total rechazo al proyecto de implantación de una macroplanta de Biometano en Granja de Torrehermosa, señalan desde la organización.

