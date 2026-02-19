Susto con final feliz
El anciano desaparecido en Badajoz ya está en casa y en buen estado
Sus familiares dieron la voz de alarma este mediodía al no tener noticias de él y lo han encontrado diez horas después caminando por la calle
El anciano de 80 años de Badajoz que estaba en paradero desconocido desde las 11.00 horas de este miércoles ha sido localizado en buen estado de salud.
Su familia lo ha encontrado caminando por la calle.
Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y Francisco Alba Antequera, vecino de San Fernando, ya está en casa junto a los suyos, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.
De este modo acaban cerca de 10 horas de angustia para sus familiares, que alertaron al 112 este mediodía al no tener noticias sobre su paradero. El hombre tiene demencia, lo que aumentó la preocupación.
Esta tarde, tras seguir en paradero desconocido, se formalizó en la comisaría la denuncia por su desaparición.
También se había difundido su foto a través de las redes sociales para pedir colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi