AOEX-Monesterio destina más de 32.000 € a programas psicológicos y de investigación

La cuota de socios, (6.130 €); dos subvenciones por parte del ayuntamiento de Monesterio, (5.000 € de las anualidades 2024 y 2025); donativos de empresas, (7.000 €) y la VII Marcha Rosa, (2.075 €), conforman las mayores partidas de ingresos obtenidas por la delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), durante el año 2025. En su balance anual, la asociación, registró ingresos por un importe total de 26.321 €.

Un año más, el colectivo hace público su balance de actividades y la presentación pública de sus cuentas. Faustino Bravo Pablos, delegado local, destaca que, de los ingresos obtenidos, la mayor parte, (unos 32.0000 €), se destinan a programas de ayuda psicológica a enfermos y familiares, y a la investigación del cáncer en Extremadura. Concretamente, este año se han transferido 20.000 € a las asociaciones, ACIDEOM, Asociación Cacereña para la Investigación y Desarrollo de la Oncología Médica y APIDOM, Asociación para la Investigación en Oncología Médica de Badajoz. Otra partida, no menos importante, de unos 11.480 €, se ha destinado a abonar los salarios de la psicóloga y a contribuir con la economía de la asociación regional.

Los gastos han ascendido a 33.810 €. El balance negativo del ejercicio se salva, con el saldo positivo con el que se inició el año, de unos 24.000 €, con lo que la asociación abre este nuevo ejercicio con unos 16.500 €.

Porcentualmente, los donativos han supuesto la mayor partida presupuestaria, (38,63%). Los socios y socias han aportado el 23,30% del total de ingresos. A través de eventos solidarios se ha recaudado el 19,07%, mientras que las subvenciones representan el 19% del total.

Atención a pacientes y familiares

AOEX-Monesterio cerró el año 2025 con un total de 320 socios, de los que, 80, pertenecen a la cercana localidad de Calera de León. Durante el pasado año, la asociación atendió a un total de 23 pacientes de toda la comarca, a través del préstamo de camas articuladas, grúas, sillas de ruedas, andadores, colchones anti escaras, etc.

Especialmente significativo ha sido el apoyo prestado a través de servicio psicológico, a través de las profesionales contratadas en el hospital. Durante el año se han atendido 62 nuevos casos, (47 hombres y 15 mujeres) y se han prestado 603 sesiones de intervención psicológica a enfermos y familiares. Actualmente el servicio posee un total de 118 pacientes en seguimiento.

Reunión con Marea Rosa

La asociación invitó a su asamblea al colectivo, Marea Rosa, que trabaja en labores similares en los municipios de Montemolín, Pallares y Santa María de Navas. Una reunión “muy productiva”, según señala Faustino Bravo en la que se dio a conocer el trabajo que desarrolla AOEX en Monesterio y Calera de León, con la intención de exportarla a los pueblos en los que trabaja este colectivo.

El delegado local, en nombre del colectivo que dirige, “agradece” públicamente la “constante colaboración” de instituciones, entidades, asociaciones, socios, vecinos y vecinas, poniendo a su disposición “todos los documentos acreditativos de la contabilidad”.