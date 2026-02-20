El ayuntamiento de Monesterio se reúne con Avatel Telecom para blindar la red en caso de apagón

Tras una primera reunión con la distribuidora de electricidad, para abordar e intentar resolver los microcortes eléctricos que se han venido produciendo en la localidad, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, continúa con la ronda de contactos, --ahora con las operadoras de telecomunicaciones--, con el objetivo de minimizar los efectos que se producen en la interrupción de datos, en los intervalos en los que se corta el fluido eléctrico, hasta su recuperación.

La alcaldesa ha solicitado reuniones con todas las operadoras que poseen infraestructuras y dan servicio de telecomunicaciones a los habitantes del municipio. Se trata, expresa, Loli Vargas, de “dar solución” a un problema que, sobre todo, “afecta al trabajo digital de las empresas”. “Si queremos asentar la población en el territorio y hacer atractivos los pueblos para el teletrabajo, necesitamos seguridad en la red”, explicaba Loli Vargas, tras el contacto que mantuvo este pasado jueves, 19 de febrero, con el responsable de Administraciones Públicas de Avatel Telecom, José Ruiz Alarcón, a cuya reunión también asistió la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz Barriga.

La empresa, quinta operadora de telecomunicaciones más grande de España, especializada en fibra óptica de alta velocidad, en zonas rurales, posee actualmente el 60% de los usuarios de Monesterio, con lo que, de las mejoras comprometidas en esta reunión, podrá beneficiarse la mayoría de los clientes locales de internet, a la espera de próximos contactos con otras operadoras.

Mejoras

José Ruiz Alarcón, que acudió acompañado por José Granadero y Juanjo Chávez, de la empresa local Puntonet Informática, (comercializadora y mantenedora técnica de servicios de Avatel en Monesterio), ha expresado que, la operadora está desarrollando diversas actuaciones para mejorar, “la red de datos del municipio y sus alrededores”. Entre estas mejoras, destaca una nueva “acometida para la instalación de un nuevo circuito de fibra”, que supondrá un “notable progreso” para los usuarios. Con ello se pretende dar “mayor estabilidad en el servicio de internet, a través del aumento de la velocidad en la transmisión de datos”.

Según Ruiz Alarcón, este nuevo circuito también conlleva “mejoras en el sistema eléctrico”, mediante la instalación del equipamiento necesario para abastecer de corriente eléctrica las interrupciones de fluido. En este contexto, el representante de la empresa afirma que, esta medida podría ser parte de la solución al problema, siempre y cuando, la raíz del mismo no provenga de Orange, operadora que da cobertura a la red de fibra de Avatel.

La operadora desea aumentar su presencia en la localidad. Para ello, el responsable ante las administraciones de Avatel, ha comprometido con el ayuntamiento “que la marca pueda patrocinar algunos eventos culturales, deportivos o sociales”.

La alcaldesa ha destacado el “interés” mostrado por la empresa ante la reclamación formulada desde el ayuntamiento, así como el “compromiso” con sus usuarios. Del mismo modo, ha puesto en valor, su “predisposición”, como “transmisora” de esta problemática con la gran operadora Orange. “Si todos remamos en el mismo sentido, será más fácil atajar el problema”, concluye Loli Vargas.