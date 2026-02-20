El C.P. Monesterio apuesta por un hombre de la casa y Mejías se queda como entrenador del equipo senior

El Club Polideportivo Monesterio ha anunciado el relevo del destituido José Ramón Rodríguez. Desde esta semana, el nuevo entrenador del equipo es José Lancharro Mejías, que hasta ahora tenía la responsabilidad de dirigir el banquillo del equipo juvenil.

Con esta decisión, la entidad amarilla apuesta por un hombre de la casa que, en principio, se hará cargo de la dirección técnica del conjunto hasta que finalice la actual temporada. Ese es el compromiso adquirido. Según Mejías, tras la destitución del anterior entrenador, la directiva contactó con él para proponerle esta decisión. El acuerdo recoge que, José Lancharro, continuará al frente de los dos equipos. Si las circunstancias hicieran imposible esa compatibilidad, Rito, que actualmente trabaja de segundo con los juveniles, se haría cargo del segundo equipo.

Mejías asume el cargo con “responsabilidad y mucha ilusión”. Sus primeras declaraciones han sido para el entrenador saliente, con el que ha trabajado durante las dos últimas temporadas. “Lo menos agradable es tener que sustituir a una persona con la que he trabajado, codo con codo, durante dos años y medio”, afirma el nuevo entrenador.

Todas las posibilidades

Mejías, conoce perfectamente a la plantilla. “El C.P. Monesterio puede llegar donde quiera”, afirma. Lo importante, explica es crear un escenario en el que los jugadores “se diviertan y establezcan un ambiente de amistad”.

El nuevo técnico no renuncia a nada. “Debemos luchar por estar lo más arriba posible de la tabla y, si se dan las circunstancias, luchar por las plazas de promoción”, expresa, convencido del potencial de sus jugadores. “Tenemos un buen equipo. Los resultados no se corresponden con la calidad del conjunto. Hemos tenido muchas lesiones y poca suerte con algunos arbitrajes”, atestigua el entrenador. El equipo actual, “con el refuerzo de la plantilla de los juveniles”, tiene potencial más que suficiente para hacer un buen papel en los diez encuentros que restan para finalizar la temporada, asegura Mejías. A la afición le pide el “máximo apoyo”. En momentos de “crisis” es cuando más necesario se hace el aliento de los socios.

Su debut será el próximo domingo frente al líder de la clasificación. El encuentro contra la S.P. Ribereña está programado para las 17:00 horas, del domingo, día 22. “Haremos nuestro partido e intentaremos sacar algo positivo”, sentencia.