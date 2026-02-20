La Diputación de Badajoz eleva a 3,5 millones el Plan de Emergencia para ayudar a los municipios afectados por las borrascas

La Diputación de Badajoz destinará finalmente 3,5 millones de euros a su Plan de Emergencia para ayudar a los municipios más castigados por las diez borrascas consecutivas que han afectado a la provincia durante el último mes y medio. La presidenta provincial, Raquel del Puerto, acompañada por el director del área de Presidencia, Juan Carlos Cobos, ha presentado este viernes un paquete de medidas extraordinarias dirigidas a los 16 municipios y pedanías más afectados.

"El objetivo es poner a disposición de los municipios y de los ciudadanos todos los recursos que tenemos para reparar los daños a la mayor brevedad posible", ha señalado Del Puerto. La presidenta ha insistido en que la respuesta institucional debe ser "rápida, directa, útil, pero sobre todo cercana", especialmente en momentos de incertidumbre y dificultad.

Según ha explicado, desde el primer momento la institución ha realizado un seguimiento permanente de la evolución de los temporales y ha mantenido contacto directo con alcaldes y alcaldesas. "Lo primero que nos pedían era que se les escuchara y que se les acompañara. Saben que las soluciones no siempre son inmediatas, pero ese acompañamiento también da tranquilidad y seguridad", ha afirmado.

384 intervenciones del Consorcio de Bomberos

Entre el 26 de enero y el 19 de febrero, periodo en el que se concentraron la mayoría de las borrascas, el Consorcio Provincial de Bomberos realizó 384 salidas, una cifra cuatro veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 115.

De esas intervenciones, 279 fueron asistencias técnicas, aunque también se llevaron a cabo 16 rescates a personas, ocho rescates de animales, ocho actuaciones por emergencias climatológicas y 13 por accidentes de tráfico. "Los días con mayor nivel de alerta fueron los que registraron un volumen más elevado de intervenciones", ha detallado la presidenta.

Además, la red provincial de carreteras registró 213 incidencias relacionadas con el temporal. Aunque la mayoría fueron leves y se resolvieron sobre el terreno, nueve vías tuvieron que ser cortadas al tráfico. En la actualidad permanecen cerradas tres carreteras: la BA-142, afectada por el desbordamiento del Guadiana y el Guadalmez; la BA-162, de Zurbarán a Entre Ríos; y la BA-049, de Castilblanco a Alía.

En este punto, del Puerto ha recordado que la Diputación de Badajoz mantiene activado un dispositivo preventivo para anticiparse a posibles nuevas incidencias y garantizar la seguridad vial.

Incremento del plan de emergencia: modificación presupuestaria

El anuncio central ha sido la ampliación del Plan Provincial de Emergencias, que pasa de los 500.000 euros inicialmente presupuestados para 2026 a un total de 3,5 millones de euros, tras incorporar 3 millones adicionales. "Consideramos que la dotación prevista se queda corta ante la magnitud de los daños y debemos reforzarla para tener mayor capacidad de respuesta", ha resaltado. El objetivo es financiar actuaciones urgentes que permitan reparar infraestructuras municipales y recuperar la normalidad "cuanto antes".

"El objetivo es financiar actuaciones urgentes y recuperar la normalidad cuanto antes" Raquel del Puerto — Presidenta de la Diputación de Badajoz

Por su parte, Juan Carlos Cobos ha confirmado que el expediente de modificación presupuestaria ya está preparado y se llevará al próximo pleno provincial. "No nos vamos a quedar parados. Estamos tramitando los expedientes y culminaremos el medio millón disponible mientras se habilita el nuevo crédito", ha indicado.

La previsión es que los nuevos fondos estén operativos a mediados de marzo, aproximadamente tres semanas después de su aprobación en pleno.

Ayudas directas y compatibles con las del Estado

Las ayudas a los ayuntamientos se concederán de forma directa para financiar actuaciones urgentes derivadas del temporal y serán compatibles con las subvenciones anunciadas esta misma semana por el Gobierno central.

Cobos ha subrayado que la financiación de estos tres millones adicionales no implicará recortes en otras partidas. "Provienen del remanente de tesorería, fruto de la buena situación económica de la institución. No se detrae ningún proyecto ni se elimina ningún compromiso con los municipios", ha garantizado.

Las actuaciones subvencionables abarcan desde la reparación de caminos rurales y muros hasta daños en viviendas, plazas de toros, instalaciones deportivas o infraestructuras municipales. "Se trata de inversiones muy variadas, todas ellas derivadas de los efectos de las borrascas", ha precisado.

Cambio climático

La presidenta ha reconocido que el encadenamiento de diez borrascas en apenas mes y medio "no es normal ni habitual" y lo ha vinculado al cambio climático. En este contexto, ha recordado que la institución está ultimando el plan Adapta Clima, que se encuentra al 90% de su elaboración.

"El punto de partida ha sido un análisis de vulnerabilidad y riesgos climáticos en la provincia, que nos ha permitido identificar las principales amenazas a las que están expuestos nuestros pueblos. Lo que hemos vivido este mes y medio es una de esas vulnerabilidades", ha apuntado.

Del Puerto ha lamentado en este contexto el fallecimiento de una mujer de 69 años cuyo vehículo fue arrastrado por el agua en el río Zújar y ha insistido en la necesidad de reforzar la prevención.

"Desde el primer día hemos querido acompañar a los municipios y ahora, una vez pasado el temporal, ponemos todos los mecanismos a su disposición para recuperar la normalidad lo antes posible. Ese es nuestro compromiso con la provincia", ha concluido.