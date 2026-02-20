La iglesia de San Agustín, en la recta final para ser Bien de Interés Cultural

La iglesia de San Agustín está cada vez más cerca de ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC). El proceso, iniciado en octubre del año pasado, ha alcanzado ya su penúltima fase. A finales del mes de julio, un técnico de la Junta de Extremadura visitó el templo por tercera vez para cerrar los últimos detalles del expediente.

«Casi todo está hecho. Solo queda revisarlo, enviarlo y esperar», explica el párroco de la iglesia, Manuel Ruiz. Según detalla, el técnico «vino a rematar algunas cosas que quedaban y a certificar otras que había que concretar. Y ahora ya tan solo toca esperar a que salga el informe».

La declaración como BIC es uno de los mayores reconocimientos patrimoniales. Implica la protección legal del bien, el reconocimiento de su valor histórico y artístico, y su inclusión en los catálogos oficiales. Para la parroquia, supone también una oportunidad para abrir sus puertas a la ciudad y al turismo, a través de nuevas herramientas de difusión.

Una de esas herramientas es el gemelo digital de la iglesia, desarrollado hace dos semanas como trabajo fin de grado por un estudiante de la Escuela de Ingenierías Industriales. El proyecto consiste en una recreación virtual detallada del templo, accesible por ahora a través de un código QR instalado en la parroquia, y que próximamente podrá consultarse también por Internet desde cualquier lugar. Ruiz adelanta que seguramente en septiembre comenzarán a incorporar también recursos auditivos, pensados especialmente para personas ciegas, como parte de este esfuerzo por hacer más accesible el templo y su patrimonio. «Es una manera de ofertar la iglesia, de decir: somos BIC», comenta el párroco. «Tenemos que dar respuesta a todas las necesidades: tanto para personas con discapacidad visual o auditiva, como para quien esté en su casa y diga: ‘Oye, yo quiero ver este Bien de Interés Cultural’», añade.

La visita del técnico también ha servido para confirmar algunos datos históricos incluidos en el expediente. «Ha revisado todo lo que él había escrito: ver si los retablos estaban enteros o por partes, comprobar si la corona de la Virgen de las Lágrimas son las dos joyas que tenemos… Cosas que ya había apuntado el historiador del arte y teólogo Francisco Tejada Vizuete en su libro sobre la platería», detalla Ruiz.

Siguiente paso

El proceso comenzó en octubre de 2021, cuando se llevó a cabo la firma conjunta entre el ayuntamiento y el arzobispado del informe que acompañaría la solicitud. En la firma estuvieron el vicario general, Francisco Maya, Manuel Ruiz, y el alcalde, Ignacio Gragera.

Ahora, el siguiente paso será elevar el informe a los responsables de la Consejería de Cultura, quienes deberán dar el visto bueno definitivo antes de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). A partir de ahí, la declaración será oficial. «No soy un prisionero del tiempo —dice Márquez—. Vamos trabajando y, cuando tenga que llegar, llegará».

Noticias relacionadas

«Lo disfrutaremos toda la ciudad de Badajoz», asegura. «Son elementos que nos vienen bien para el turismo y para el casco antiguo, que tanto se está potenciando. Que también lo sean».