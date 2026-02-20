Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos

La Catedral de Badajoz se encuentra inmersa en un proceso de catas arqueológicas previas al posible acondicionamiento de nuevas sepulturas para arzobispos en el interior del templo. El proyecto, impulsado por la Archidiócesis de Mérida - Badajoz, está en una fase inicial marcada por la prudencia y la "incertidumbre", según explica el fabriquero del templo, Juan Román.

"Ahora mismo estamos en el momento de hacer las inspecciones arqueológicas necesarias, pendientes de los estudios de lo que pueda aparecer ahí y de que se pronuncie Patrimonio" de la Junta de Extremadura, detalla. Las catas comenzaron hace algo más de un mes y cuentan con la autorización pertinente. "Los trabajos se iniciaron en enero y cuentan con la autorización de Patrimonio", indica y evita que nadie pueda pensar que se está realizando de manera propia.

No en vano, recuerda que cualquier obra en la seo pacense, declarada Bien de Interés Cultural, debe seguir un procedimiento reglado: "Toda la intervención que se haga dentro de un BIC tiene que estar siempre bajo supervisión y autorización".

Cuatro sepulturas proyectadas

La intención inicial pasa por habilitar cuatro tumbas, aunque su ejecución definitiva dependerá de los informes técnicos. "Se pretenden hacer cuatro tumbas; otra cosa es lo que al final se haga y dónde se haga, porque todo dependerá de las decisiones de Patrimonio", explica.

La propuesta presentada sitúa esas sepulturas en un espacio muy concreto del templo: "Las cuatro sepulturas estarían ubicadas delante de cada uno de los altares de las capillas de la Virgen de la Antigua y de San Blas, en las dos naves laterales". Estas son las más cercanas al altar mayor del templo. Esta elección no obedece a ningún criterio técnico específico ni histórico.

Sobre si la ubicación responde al deseo del arzobispo Santiago García Aracil, fallecido en Valencia en 2018 y enterrado en Penáguila (Alicante), matiza: «Don Santiago en algún momento manifestó su interés en ser enterrado en la capilla de San Blas». Pero señala que desconoce si esto ha sido el germen del proyecto, ya que asegura que en ese inicio no estuvo presente él.

Una decisión de la archidiócesis

Así, aclara además que el expediente no parte directamente de la catedral, sino que es de "la diócesis, que es quien lo presenta a la Junta y a Patrimonio y solicita los permisos correspondientes". El proyecto se activa ya bajo el mandato del actual arzobispo, José Rodríguez Carballo, por lo que ha surgido "hace unos meses".

Román tomó posesión como canónigo y fabriquero en mayo y conoció el proyecto en verano: "Cuando yo me hago cargo de esto, el proyecto ya estaba en marcha", señala.

Una valla oculta los trabajos arqueológicos en la capilla de San Blas en la catedral de Badajoz. / J. H.

Restos en estudio y máxima cautela

En cuanto a los primeros resultados de las catas, el responsable de la fábrica catedralicia insiste en la prudencia. "Lo que se ha descubierto es como la primera capa de lo que había. Hay piedra y elementos que ahora están en estudio. Los arqueólogos están analizando lo que aparece".

Descarta, por ahora, hallazgos relevantes: "No son restos óseos ni son restos de nada, pero hay que estudiarlo todo" y admite con claridad el escenario actual: "Es un momento muy inicial y estamos en incertidumbre total".

El futuro de las tumbas dependerá directamente del dictamen administrativo: "Dependiendo de la respuesta de Patrimonio ante los hallazgos, se tomará la decisión de realizar las tumbas en esta ubicación o en otra zona de la Catedral".

Una tradición funeraria reservada a obispos

La catedral pacense ya alberga sepulturas de prelados históricos. "Hay muchas tumbas. Por ejemplo, el famoso Pérez Minayo está enterrado entre la capilla de San Blas y la Sacristía. O Marín de Rodezno, cuya sepultura está en la capilla que él hizo para su propio enterramiento, en la capilla de la Magdalena".

Fue precisamente en tiempos de Marín de Rodezno cuando se reformó integralmente el pavimento del templo. "Levantó todo el suelo de la catedral y se eliminaron las tumbas que había, trasladándolas a la capilla del Sagrario o al claustro. Desde entonces, solamente se entierran en el templo los obispos".

Los canónigos pasaron a ser enterrados en la cripta situada bajo el coro "hasta que llega un momento en que ya dejan de enterrarse". Desde entonces, insiste, "los únicos que tienen posibilidad de enterrarse en el templo son los obispos, como en otros templos".

Cantería monumental bajo los pies

Las catas también han permitido observar con detalle el pavimento histórico. "Las baldosas no son como tal baldosa, son piedras de un grosor importante. Es cantería pura, trabajada solo en la parte superior; el resto está en bruto, con un grosor tremendo". Este grosor supera en algunas de estas piedras los 20 o 25 centímetros.

Detalle de las baldosas que se han retirado para realizar las catas en la catedral de Badajoz. / J. H.

La magnitud del material impresiona incluso a quienes lo conocen de cerca: "La gente podría pensar que aquí hay una losita con un grosor determinado, pero no son baldosas de gres actuales; son trozos de piedra". Por ello, se trata de toneladas y toneladas de material los que conforman la solería del templo.

Sobre su posible labra en la propia ciudad, evita aventurar conclusiones: "Posiblemente, se labraría aquí, pero no existe nada documentado ni evidencia que lo concluya. Por verlas lisas por un lado y en bruto por otro no hay que concluir nada; se podían haber tallado en otro lugar y traerlas".

Un objetivo compartido

Más allá del proyecto concreto, el fabriquero insiste en la finalidad que guía cualquier actuación en el primer templo pacense: "El fin último que tenemos todos es que nuestra Catedral tenga una relevancia importante a nivel turístico, cultural, religioso y social, y que sea un potencial para la ciudad".

Con las catas aún en estudio y a la espera del pronunciamiento de Patrimonio, la catedral afronta una fase decisiva en un proyecto que, de salir adelante, marcará un nuevo capítulo en su historia funeraria.