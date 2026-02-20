El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: "Una caza de brujas que nos hace más fuertes"

El bar y restaurante El Silencio de Badajoz ha decidido celebrar sus diez años de trayectoria de una forma poco convencional: empapelando el establecimiento con las 596 actas policiales recibidas desde su apertura en la calle Moreno Zancudo.

Su propietario, Julián Monge Martínez, asegura que la iniciativa, coincidiendo con el carnaval, busca ironizar sobre lo que considera una presión constante hacia el negocio. "No creo que nadie en tan pocos metros cuadrados haya tenido tantas denuncias", afirma.

Las actas -explica- abarcan cuestiones urbanísticas, acústicas, aforo, inspecciones administrativas y requerimientos documentales. Muchas no prosperaron. "Han salido adelante pocas. La mayoría eran para molestar y desgastar. El 99% de ellas, están hechas para aburrir y conseguir que acabe tirando la toalla, pero soy un hueso difícil de roer y las carreras de fondo son las que más me gustan y las que siempre suelo ganar", sostiene.

Una década de inspecciones y recursos

Monge relata que las primeras actuaciones estuvieron relacionadas con la estética del local, concretamente con la puerta de acceso. Posteriormente llegaron requerimientos sobre insonorización, capacidad del establecimiento y diversa documentación técnica.

El empresario, que desarrolló su carrera profesional durante tres décadas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o París, reconoce que el volumen de inspecciones le generó ansiedad. "Hubo un momento en que ver a la policía me producía angustia, llegué a sentirme como un criminal", explica, aunque matiza que no responsabiliza directamente a los agentes. "Acuden porque alguien los llama previamente".

Según su versión, todas las inspecciones recientes -sanidad, trabajo y veladores- se han resuelto favorablemente. "Estamos en regla", subraya.

Carnaval como crítica irónica

La elección del carnaval no es casual. El hostelero enmarca la acción dentro del espíritu satírico propio de estas fechas. "Las murgas cuentan la realidad en clave de ironía. Yo, sinceramente, me siento encima de todas estas denuncias", señala.

Para el responsable de El Silencio, la exposición pública de las actas no busca confrontación directa, sino provocar reflexión. "No espero nada de nadie. Cada cual que recapacite desde su profesionalidad", indica.

Un negocio consolidado en el casco antiguo

A pesar de las dificultades, el restaurante ha logrado consolidarse como uno de los espacios gastronómicos destacados de la ciudad. Cuenta con dos Soletes de la Guía Repsol y figura entre los establecimientos mejor valorados de la capital pacense. "Aparte, creo que somos los más simpáticos y aquí los problemas los dejamos en casa y en la mesa solo damos soluciones alegres. No nos gusta llorar. ¿Por qué llorar? Si la vida es un carnaval".

Monge defiende que su proyecto ha contribuido a dinamizar el casco histórico y reivindica su derecho a continuar abierto. "Este es un lugar de diversidad y vida propia que pertenece a Badajoz", destaca.

Diez años después de su apertura, El Silencio celebra su aniversario haciendo ruido. Las casi 600 actas que un día fueron motivo de preocupación hoy forman parte de una escenografía que mezcla denuncia, sátira y resistencia empresarial.