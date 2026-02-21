Cabeza del Buey se suma al proyecto internacional Art-Points para difundir su arte rupestre con tecnología digital

Cabeza del Buey, conocida como el “Oasis de La Serena”, destaca no solo por ser una de las mejores zonas de Europa para la observación de aves esteparias como avutardas y sisones, sino también por su rico patrimonio histórico y natural. La localidad alberga los olmos centenarios declarados árboles singulares por la Junta y el Santuario de Belén, conocido como la 'Capilla Sixtina de La Serena' por su colección de frescos del siglo XVIII.

Ahora, el municipio refuerza su proyección cultural con su incorporación al proyecto Art-Points, una iniciativa que integra a 50 municipios de España junto a localidades de Portugal, Francia e Italia, consolidándose como un programa de dimensión internacional.

La relevancia de Cabeza del Buey en el ámbito del arte rupestre es notable, ya que cuenta con más de 75 enclaves con manifestaciones pictóricas cuya cronología abarca desde el Epipaleolítico hasta la Edad del Bronce, entre los años 7.000 y 1.200 antes de Cristo. Además, el municipio acoge el Centro de Interpretación de la Pintura Rupestre de Extremadura, dedicado a la divulgación y puesta en valor de este patrimonio histórico.

Con el lema 'Art-Points: un puente entre el pasado y el presente', el programa pretende modernizar los sistemas de difusión turístico-cultural de los yacimientos abiertos al público que no disponen de guía presencial. Para ello, se implantan herramientas basadas en tecnología inalámbrica de corto alcance y sistemas adaptados a dispositivos móviles.

En el caso de Cabeza del Buey, el enclave protagonista es el abrigo de Miguelito, también conocido como abrigo del Valle de las Águilas, situado en el paraje del Valle de la Cueva. Este entorno es considerado uno de los más bellos del término municipal y es habitual para la observación de águilas reales y águilas perdiceras.

Las pinturas rupestres de este enclave destacan por la presencia de figuras solares de gran detalle y belleza, lo que lo convierte en un referente patrimonial de alto valor histórico y artístico.

Gracias al proyecto Art-Points, los visitantes podrán acceder a información detallada mediante códigos QR y puntos NFC instalados en el entorno. A través de sus dispositivos móviles podrán consultar vídeos, ilustraciones, fotografías y textos explicativos que facilitarán la interpretación de las pinturas rupestres.

Además, la plataforma digital ofrecerá información sobre otros recursos turísticos del municipio y datos de interés para el visitante, reforzando la promoción cultural y turística de la localidad.

Con esta iniciativa, Cabeza del Buey da un paso más en la puesta en valor de su patrimonio histórico, conectando tradición y tecnología para acercar el arte rupestre al público del siglo XXI.