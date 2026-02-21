Reabre el Rincón de Caya de Badajoz tras dos semanas cerrado pese a que algunos vecinos siguen sin poder llegar a sus casas

La urbanización Rincón de Caya vuelve a estar comunicada con Badajoz tras más de 17 días de cierre a consecuencia de la sucesión de borrascas que han afectado a la región y, en concreto, a la capital pacense.

Esta zona residencial ha sido la más perjudicada por las crecidas del río Guadiana y, en su caso también, del Caya. Su ubicación, en la confluencia de ambas riberas, suele provocar inconvenientes a sus habitantes cuando sus niveles suben. En esta ocasión, el aumento del caudal ocasionó el corte del único camino de acceso quedando incomunicadas las casas con la ciudad, quedando en una especie de isla.

"Por fin"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha comunicado a través de una publicación en su perfil de la red social Facebook la buena noticia: "Reabierto el acceso al Rincón de Caya", comenzaba el texto. Y evidenciaba su satisfacción con una expresión que seguro que muchos de los vecinos de esta zona han exteriorizado: "Por fin".

Pese a dar esta buena noticia, el primer edil pide prudencia y precaución por el estado en el que han quedado algunos de los accesos: "Cuidado en el acceso porque los caminos han sufrido las consecuencias del agua de estas semanas".

Sin poder entrar

Es la situación que sufre Juan Espino que tiene su casa y una explotación ganadera en la parte alta de la urbanización. El camino que conecta su propiedad con la ciudad está totalmente impracticable y señala el momento en el que esta situación comenzó a empeorar: "Lo que me indigna es que esta situación la sufrimos desde que hicieron el puente 25 de abril", asegura Juan Espino. Según comenta, se les avisó a los constructores: "Tened cuidado que va a entrar mucha agua y se van a destrozar los caminos, pero no lo tuvieron en cuenta".

Este vecino del Rincón de Caya asevera que en las dos o tres veces que ha subido el río desde que está terminado el mencionado viaducto y en ambas ocasiones se ha roto el camino. Aunque puntualiza que "no como ahora".

Espino indica que el mal estado en el que se encuentra el camino que da acceso a su casa está totalmente impracticable y que necesitará de tiempo para poder estar preparado: "Viendo el desperfecto que hay aquí y piensas en la cantidad de ripio y de camiones que habrá que echar aquí para arreglarlo".

En otras ocasiones, señala que han sido los propios vecinos los que han ejecutado la reparación por lo que reclama medidas concretas para poder solucionar esta situación. Es ganadero y señala que la comida que tenía en su explotación para los animales "se va a pudrir" por la humedad y explica que aunque compre más alimento, no puede entrarlo porque el camino de acceso no está practicable.

