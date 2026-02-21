Suceso
Muere un motorista al chocar contra una pared en Sagrajas
Ha ocurrido en la calle Santiago de la pedanía pacense
Un motorista de 40 años ha fallecido este sábado en la pedanía de Barajoz de Sagrajas. El varón ha sufrido un accidente con su motocicleta en la calle Santiago.
El siniestro ha ocurrido minutos antes de las 18.00 horas y ha consistido en una colisión con la fachada de una vivienda situada en la mencionada calle. La víctima de este siniestro era un hombre que residía en este poblado de Badajoz desde hacía un año y medio, aproximadamente, según ha podido conocer este diario. Este varón era muy conocido por todos los vecinos de Sagrajas por lo que ha supuesto una triste noticia para todos.
Medios desplazados
Según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, dicho centro ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y ha activado los medios precisos para socorrerlo. De este modo, desplazaron efectivos de la Policía Local de Badajoz y una unidad medicalizada de emergencias (UME) del 112.
A pesar de la intervención, los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida, solo confirmando el fallecimiento del conductor.
Hasta el momento no han trascendido ninguna información sobre las causas del siniestro ni las circunstancias en el que se ha producido.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi